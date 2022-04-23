Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı - Haberler

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Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

AA - Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
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Antalya Havalimanı'nda yerli ve yabancı yolcular 23 Nisan coşkusunu yaşadı

Yılda ortalama 30 milyon yolcuyu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando, maskot ve balonbaz etkinlikleriyle renklendi.

Yılda ortalama 30 milyon yolcuyu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando, maskot ve balonbaz etkinlikleriyle renklendi.

Bayram dolayısıyla havalimanında gelen ve giden yolcu salonları, terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süsledi.

Havalimanında, 23 Nisan'da yolculuk yapan yerli ve yabancı misafirlere, unutulmayacak bir etkinlik gerçekleştirildi. Bando, maskotlar ve balonbaz gösterileri ile her yaştan misafirin geniş katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Terminalde bandonun seslendirdiği şarkılarla hem eğlenceli hem de duygulu anlar yaşandı. Balonbazın balon şovu ise çocukların yüzünü güldürdü.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Antalya, Çocuk, Ekonomi, Haberler

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