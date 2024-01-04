Antalya Havalimanı Genişletme Projesi Tamamlanma Tarihi Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Antalya Havalimanı Genişletme Projesi'ne ilişkin, "Genişletme kapsamındaki işlerin büyük çoğunluğu, 2025 yılına kadar tamamlanacak ilk fazda yapılacak." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişletme Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Havalimanının 2022 yılı öncesinde iki paralel pist, buna bağlantılı taksi yolları, 108 uçak park yeri ve yılda 35 milyon yolcu kapasiteli iç-dış hat terminalleriyle hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Antalya Havalimanı Genişletme Projesi kapsamında Ocak 2022'de ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığını bildirdi.

Uraloğlu, Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden birisi olduğuna işaret ederek, "DHMİ tarafından yapılan ihaleyi en yüksek teklifle Fraport AG ve TAV Havalimanları Holding Ortaklığı kazandı. Proje 3 fazda tamamlanacak. Birinci faz 2022-2025 yıllarında, ikinci faz 2030 yılında ve üçüncü faz ise 2038 yılından sonra başlayacak şekilde etaplar halinde gerçekleştirilecek. Genişleme kapsamındaki işlerin büyük çoğunluğu, 2025 yılına kadar tamamlanacak ilk fazda yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandırmasını bekliyoruz." bilgisini verdi.

"Havalimanına 800 milyon avroluk yatırım yapılıyor"

Projeyle yüklenici firmaya 25 yıl süreyle işletim hakkı verildiğini ve herhangi bir yolcu garantisin de bulunmadığını belirten Uraloğlu, yaklaşık 800 milyon avroluk yatırımın 25 yıllık kira bedeli toplamının 8 milyar 555 milyon avro olduğunu bildirdi. Uraloğlu, bu miktarın yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon avroyu peşin aldıklarına dikkati çekerek, "Bu yatırımla iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi sağlanacak, devlet konuk evi, VIP terminali, CIP terminali, genel havacılık terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, DHMİ hizmet binası, DHMİ lojmanları, cami ile bunlara ait alt ve üstyapılar ile apron ve taksi yolları sözleşmede belirtilen tarihe kadar bitirilerek hizmete alınacak." ifadesini kullandı.

"Yolcu kapasitesi 82 milyona çıkacak"

Uraloğlu, genişletme projesiyle yolcu kapasitesinin yıllık 35 milyon yolcudan 82 milyon yolcuya çıkarılmasını hedeflediklerini, uçak park pozisyonunun da 108'den 176'ya çıkarılacağını belirtti.

Uçak bakım hangarları tamamlandığında orta ve büyük gövdeli uçaklara bakım yapılabileceğini ifade eden Uraloğlu, "Bunun, ülke ve bölgemizin istihdamına ve turizm gelirlerine büyük katkısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, çalışmalar kapsamında uçak yakıtı depolarının bağlantılarının tamamlanarak havalimanına hizmet verecek boru hattının devreye alındığını, bu sayede uçaklar için olan jet A1 yakıtının Antalya Deniz Terminali'nde bulunan akaryakıt depolarından 40 kilometrelik boru hattı aracılığıyla havalimanına transferinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Böylelikle Deniz Limanı-Antalya Havalimanı güzergahında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tankerin kara yolu trafiğinden çekilmesinin sağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şehir trafiği rahatlatılarak kara yolu güvenliği artırılacak, bununla birlikte çevre kirliliğinin azaltılması sağlanacak. Ayrıca inşaat çalışmalarından bölgenin ulaşım ve turizminin etkilenmemesi için havalimanı kapatılmadan ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen gerekli önlemler alınarak inşaat çalışmalarına devam ediliyor."