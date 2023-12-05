Antalya Hallerinde Domates Miktarı Artarken Fiyat Azaldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı artarken fiyatı azaldı. Aynı dönemde sebze ve meyve miktarları artarken fiyatları ise azaldı.

Antalya hallerinde Kasım ayında işlem gören domates miktar endeksi aylık yüzde 177,45 artarken, fiyat endeksi ise yüzde 30,42 azaldı. Sebze miktar endeksi aylık yüzde 107,65 artarken, fiyat endeksi yüzde 9,87 azaldı. Meyve miktar endeksi aylık yüzde 12,27 artarken, fiyat endeksi yüzde 3,80 azaldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kasım Ayı Hal Endeksi'ni açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Kasım ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 177,45, sebzede yüzde 107,65 ve meyvede yüzde 12,27 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 7,35 artarken, sebzede yüzde 0,22 ve meyvede ise 0,35 azaldı. Kasım ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyvede ortalama artış düzeyinde oldu. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates ve sebzede ortalama, meyvede ise ortalama üstü bir artış olarak tabloya yansıdı.

Kasım ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 10,53 artarken, miktardaki yüzde 7,35'lik artış, fiyattaki artışı frenledi. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 18,90 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 0,22 azalması bu ortalama fiyat artışında önemli bir rol oynadı. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 54,45 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 0,35'lik azalış bu ortalama üstü artışa neden oldu.

Domates miktarında son 5 yılın rekoru

Kasım ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor civarı artış, fiyatta ise rekor civarı azalış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi Kasım ayında yüzde 177,45'lik artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 30,42 azadı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi Kasım ayında yüzde 107,65 ile rekor bir artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 3,80 azaldı. Son 5 yılın Kasım ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi rekor artış gösterirken, fiyat endeksi değişimi ise rekor azalış gösterdi.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi Kasım ayında yüzde 12,27 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 3,80 azaldı. Son 5 yılın Kasım ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor artış, fiyat endeksi ise ortalama düzeyde azalış gösterdi. - ANTALYA