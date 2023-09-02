Antalya Ticaret Borsası, Ağustos ayı Antalya halleri domates, meyve ve sebze endeksini açıkladı.

Domates miktar endeksi yıllık yüzde 2.97 azalırken, fiyat endeksi yüzde 125.48 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 52.86, fiyat endeksi ise yüzde 93.25 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 38.72 azalırken, fiyat endeksi yüzde 146.37 arttı.

Antalya Ticaret Borsası, Ağustos ayı Antalya halleri domates, meyve ve sebze endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına değişim gösterdi.

"8 yılın rekoru

Ağustos ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 24.01, meyvede yüzde 8.48 azalırken, sebzede yüzde 76.38 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 2.97, meyvede yüzde 38.72 azalırken, sebzede yüzde 52.86 arttı. Ağustos ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda meyve rekor azalışı, sebze rekor artışı ve domates ise ortalama altı bir azalışı işaret etti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates ve meyve için 8 yılın rekoru olurken, sebze için ortalama üstü düzeyinde gerçekleşti.

"Artan talep fiyatı yükseltti"

Ağustos ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 125.48 artarken, miktardaki yüzde 2.97'lik azalış ve artan talep, fiyattaki yüksek artışın temel nedeni oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 93.25 arttı. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 52.86 artmasına rağmen bu ortalama üstü fiyat artışında, artan talep önemli bir rol oynadı. Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 146.37 artarken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 38.72'lik azalış fiyatta artışa neden oldu. Ağustos ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor artış, fiyatta ise ortalama altında artış olarak tabloya yansıdı.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ağustos ayında yüzde 24.01'lik azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi de aylık yüzde 30.94 azaldı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Ağustos ayında yüzde 76.38'lik sıra dışı artış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 14.53 gibi yüksek bir azalış gösterdi. Son 5 yılın Ağustos ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi rekor artış ve fiyat endeksi değişimi ise ortalama altında azalış gösterdi.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Ağustos ayında yüzde 8.48 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 49.24 arttı. Son 5 yılın Ağustos ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama üzerinde azalış ve fiyat endeksinde ise rekor artış gösterdi. - ANTALYA