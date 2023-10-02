Antalya Hali Endeksleri Açıklandı

Antalya Ticaret Borsası, eylül ayı hal endeksini açıkladı. Domates, sebze ve meyvelerin miktar ve fiyat endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Domatesin miktar endeksi yıllık yüzde 1.42, fiyatı ise yüzde 85.48 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 23.76, fiyat endeksi ise yüzde 81.74 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık 67.33 azalırken, fiyat endeksi yüzde 199.33 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domatesin miktar endeksi yıllık yüzde 1.42, fiyatı ise yüzde 85.48 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 23.76, fiyat endeksi ise yüzde 81.74 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık 67.33 azalırken, fiyat endeksi yüzde 199.33 arttı.

Antalya Ticaret Borsası, eylül ayı hal endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

"Meyve fiyatında 8 yılın rekoru"

Eylül ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 20.71 artarken, sebzede yüzde 5.96 ve meyvede ise yüzde 60.83 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 1.42 ve sebzede yüzde 23.76 artarken, meyvede ise 67.33 azaldı. Eylül ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda meyve rekor azalışı, sebze rekor artışı ve domates ise ortalama altı bir azalışı işaret etti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise meyve için 8 yılın rekor artışı, domates ve sebze için ise ortalama üstü artış olarak gerçekleşti.

Eylül ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 85.48 artarken, miktardaki yüzde 1.42'lik artış fiyattaki artışı nispi olarak baskıladı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 81.74 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 23.76 artmasına rağmen bu ortalama üstü fiyat artışında artan talep önemli bir rol oynadı. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 199.33 düzeyinde rekor olarak gerçekleşti. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 67.33'lük azalış, fiyattaki rekor artışa neden oldu.

Eylül ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor artış ve fiyatta ise ortalama altında artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 20.71 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 11.97 arttı.

"Eylülde sebze miktarı azaldı"

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, eylül ayında yüzde 5.96'lık sıra dışı azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 19.49 arttı. Son 5 yılın Eylül ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi rekor azalış ve fiyat endeksi değişimi ise ortalama altında artış gösterdi.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, eylül ayında yüzde 60.83 rekor bir azalış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 38.73 arttı. Son 5 yılın Eylül ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde rekor azalış ve fiyat endeksinde ise rekor artış olarak yansıdı. - ANTALYA