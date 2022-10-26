Antalya haberi: 'Marina' ile 976 turist Alanya'ya geldi Ekonomi Haberleri Antalya haberine göre İsrail'in Hayfa kentinden hareket eden 'Marina' adlı kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı. İsrail'in Hayfa kentinden hareket eden 'Marina' adlı kruvaziyer Alanya Limanı'na demir attı. 976 turist getiren 'Marina' akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek. Alanya'da kruvaziyer turizmi sürüyor. İsrail'in Hayfa şehrinden yola çıkan Marshall bandıralı 'Marina' adlı lüks kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demirledi. Lüks gemi Alanya'ya çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere 976 turist getirdi. 778 mürettebat bulunan gemiden inen turistlerin bir kısmı kentin tarihi ve turistik alanlarını gezerken, bir kısmı da ilçe merkezinde vakit geçirdi. 'Marina' adlı kruvaziyerin saat 19.00'da Rodos Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi turist İsrail Alanya Marina Ekonomi Haberler

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