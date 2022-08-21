Antalya haberleri! Antalya Büyükşehir Elmalı'da 10 Bin Yapışkan Tuzak Dağıttı

Antalya haber... Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele için üreticilere destek kapsamında; Elmalı’da üç mahallede 10 bin adet tuzağı çiftçilere dağıttı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, örtü altı üretimde bitki zararlılarıyla mücadele için üreticilere destek kapsamında; Elmalı'da üç mahallede 10 bin adet tuzağı çiftçilere dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, üretim alanlarında yerinde inceleme yaparak zirai mücadeleleri kontrol ederken, sorunları dinleyip çözüm önerileri sunuyor. Elmalı'da üreticiyle buluşan ekipler, sera üretimi yapan çiftçilerin sıklıkla karşılaştıkları beyazsinek, thiripsler ve zararlı yaprak bitleri gibi zararlıların doğal yollarla bertaraf edilebilmesi için bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından üreticilerin zararlı ilaç kullanımını azaltan tuzaklar dağıtıldı.

Elmalı'da Armutlu, Avşar ve Zümrütova Mahallelerinde bin 200 dekar alanda üretim yapan 165 çiftçiye 10 bin tuzağın dağıtımı yapıldı. Armutlu Mahallesi Muhtar Azası Nadir Sarı seracılığın giderek arttığı bölgede zararlılarla mücadelenin son derece önemli olduğunu belirtti. Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda üreticiye verdiği destek için teşekkür ederek, "Yapışkan tuzaklarla birçok zararlıyı bertaraf edebileceğiz. Üreticilerimiz, mahallelimiz verilen hizmetten, eğitim ve desteklerden son derece memnun yanımızda oldukları için Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.