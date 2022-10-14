Antalya haber | Antalya'da yabancıya konut satışı, ikiye katlandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 1 Ocak- 30 Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 32,4'lük artışla yabancılara ülke genelinde 49 bin 644 konut satıldı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu 2 ülkeden gelenlerin akınına uğrayan Antalya'da ise yabancıya konut satışı, ikiye katlandı.

TÜİK'in eylül sonu itibarıyla Türkiye genelinde açıklanan konut satış verilerine göre, eylül ayında önceki yılın aynı dönemine göre satış, yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 oldu. İstanbul 19 bin 89 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 payla İzmir izledi. Dördüncü sıradaki Antalya'da ise 2022 yılı Eylül ayında 6 bin 78 konut satıldı. Konut satışları, ocak-eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 olarak gerçekleşti.