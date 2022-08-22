Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya haber... Antalya'da pamuk hasadı başladı

Ekonomi Haberleri

Antalya haber... Antalya'da pamuk hasadı başladı

Antalya ekonomi haberi | Tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da pamuk hasadı başladı.

Tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da pamuk hasadı başladı.

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, yılın ilk kütlü pamuk alımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentte hasat hareketliliğinin başladığını aktaran Yavuz, Birlik olarak kooperatife üye olan olmayan tüm üreticileri, emeklerinin karşılığını almaları için her alanda desteklediklerini bildirdi.

Tarımın güçlü çiftçilerle büyüdüğüne işaret eden Yavuz, "İlimizde pamuk ekim alanı bu yıl arttı. Yaklaşık 60 bin dönüm pamuk ekiminden bu yıl önemli bir rekolte artışı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuz, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

Serik ilçesinde pamuk üreticisi Osman Şirin de topladığı ilk pamukları, Serik Kooperatifine teslim ederek sezonu açtı.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

Mustafa Yavuz Antalya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title