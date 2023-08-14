Antalya Genç İş İnsanları Derneği 33. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor

Antalya'da ilk kurulan iş insanları derneği olan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda Yönetim Kurulu ve üyelerin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu töreni ile başladı. Törenin ardından açıklama yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, derneğin Antalya'nın çok önemli bir değeri olduğunu ifade ederek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında derneğimizin 33'üncü yılını geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 33 yıl önce 11 kurucumuz tarafından kurulan derneğimiz bugün 170'e yakın üyesiyle Antalya'ya, ülkemize, ekonomiye ve sosyal hayata katkı sunan üyelerimizden oluşmaktadır" dedi.

"Antalya'nın ilk iş insanları derneği"

ANTGİAD'ın Antalya'da kurulan ilk iş insanları derneği olarak önemli bir misyona da sahip olduğunu ifade eden Başkan Osman Sert, "Derneğimiz kuruluşuyla kentte öncü olmuştur. Bu öncülük bize geçmişten gelen önemli bir güç vermektedir. Bizler genç iş insanları olarak bu ülkenin ve bu kentin geleceği olduğumuzu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ulu Önder'in gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz"

ANTGİAD Başkanı Osman Sert, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar görev alan kurucularımız, geçmiş dönem başkanlarımız, yönetim kurullarımız, kurullarımızda görev yapmış yöneticilerimiz ve tüm üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. ANTGİAD bugünlere arkasında çok büyük bir güç ve destekle geldi. Bizler bir bayrak yarışçısıyız. Aldığımız bayrağı daha yüksek bir çıtaya çıkararak bizden sonra geleceklere bırakacağız. ANTGİAD olarak gençlerimiz, kentimiz ve ülkemiz için çalışıp üreteceğiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır' sözü her zaman aklımızdadır. Atamızın bize emanet ettiği vatanın ümidi ve geleceği olmaktan gururlu ve mutluyuz. Ulu Önder'in gösterdiği yolda ANTGİAD olarak yürümeye devam edeceğiz.

Bayrağını taşımaktan onur duyduğumuz Antalya Genç İş İnsanları Derneği'mizin 33'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." - ANTALYA