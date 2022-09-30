Antalya ekonomi haberi... Antalya'da ilk pamuk hasatı

Tarımın başkenti Antalya'da ilk pamuk hasadı Vali Ersin Yazıcı'nın da katılımıyla Serik'te gerçekleştirildi. Biçerdöverin başına geçerek ilk hasadı gerçekleştiren Vali Yazıcı, ülkede üretilen pamuğun yüzde 2'sinin Antalya'da üretildiğini ve bu oranı arttırmak için desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Pamuk Hasadı Tarla Günü etkinliği çerçevesinde pamuk hasadı gerçekleştirdi. İlk pamuk hasadına Vali Yazıcı'nın yanı sıra Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Gökhan Karaca, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. Serik ilçesindeki çiftçi Zafer Yılmaz'ın 40 bin dekar pamuk tarlasında gerçekleştirilen ilk hasat için biçerdöverin başına geçen Vali Yazıcı, pamuk hasadını başlattı.

Türkiye'nin pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 2'si Antalya'dan

Hasat sırasında yetkililerden ve çiftçilerden bilgi alan Vali Yazıcı; "Bugün pamuk hasadı çalışmalarına katılmak üzere Serik'te çiftçilerimizle birlikteyiz. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Kooperatifine ait makinelerimizle pamuk hasadımızı yapmaya başladık. İlimizde yaklaşık 40 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılıyor. Ülkemizde üretilen pamuğun yaklaşık %2'si Antalya'mızda üretiliyor. Şuanda kullanılan makinayla zaman kaybı olmadan çok hızlı ve seri bir şekilde pamuk hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu 40 bin dekarın tamamını yaklaşık 1 ay içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. " şeklinde konuştu.

Tarımda Makineleşme Önemli

Vali Yazıcı konuşmasında tarımda makineleşmeye de vurgu yaparak şunları söyledi: "Kadim tarım şehri Antalya'mızda 'Bismillah' diyerek ilk hasadımıza başladık. Antalya'mızın çok yönlü bir turizm potansiyeline sahip olduğu gibi çok yönlü bir tarımı da var. Şehrimiz tarım ürünlerinin yetişmesi noktasında bir hayli zengin. Bu noktada bir konuya daha parantez açmak istiyorum. Tarımda makineleşme önemli. Dünya ile rekabet edebilmemiz için makineli tarımı yaygınlaştırmalıyız. Bugün pamuk üreticilerimizin son teknoloji makinelerle hasat yapıyor olması beni ziyadesiyle memnun etti. Tarımda bu kadar makineleşme yokken pamuk hasadı hem çok zaman alıyor hem de uzun sürüyordu. Antalya'mızda pamuk üretimi eskiye oranla azalmış olsa da bunun yerine başka tarım ürünleri ile doldurulmakta. Ama halen ilimizde 40 bin dekar alanda pamuk üretimimiz var. Bu da son derece modern bir şekilde modern makinelerle hasat gerçekleştiriliyor. Çiftçilerimizin destekçisi olmaya, yanında olmaya devam edeceğiz. Bereketli ve bol kazançlı bir yıl olması temennisiyle."

Günde 110 ton pamuk işliyoruz

Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet daha sonra Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne bağlı 5 kooperatiften biri olan Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Çırçır Fabrikasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz'dan bilgi aldı. Ziyarette Vali Yazıcı'ya, 18 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekarede hizmet verdiklerini ve günlük 110 ton pamuk işlendiğini aktaran Başkan Yavuz; "Tesisimizde 114 çırçır makinesiyle, 60 kişilik ekibimizle günde 110 ton pamuk işliyoruz. Yıllık bazda ise 5 bin ton ile 8 bin ton arasında verime göre değişen bir üretimimiz var. Ürettiğimiz pamukların içinden çıkan çekirdekleri de yağlarının alınması veya hayvan yemine dönüştürülmesi için kullanıyoruz. Burada üretilen pamuklar dünyaca ünlü markalara satılıyor. Pamuğumuzun özellikleri açısından kalitesi yüksek. Çekirdeklerini de Aksu'daki yine birliğimize bağlı yağ fabrikasında işleyerek pamuk yağına dönüştürüyoruz. Bin 500 ile 2 bin ton arasında değişen yağ üretimimiz, 10 bin ton civarında da küspe üretimimiz var. Bu küspeleri de çevre illere ve şehrimizde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize satıyoruz" dedi. - ANTALYA