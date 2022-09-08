Antalya ekonomi: CNR Ev Tekstili Fuarı, 10 Eylül'de Antalya'da açılacak

İstanbul Fuarcılık tarafından Antalya'da düzenlenen CNR Ev Tekstili Fuarı, kapılarını 10 Eylül'de ziyaretçilerine açacak.

Antalya Fuar Merkezi'nde (ANFAŞ) gerçekleştirilecek fuarda, 150'nin üzerinde yerli ve yabancı firma ürün sergileyecek. Fuara, iç piyasanın yanı sıra ABD, Yunanistan, Almanya, Polonya, Rusya, Fas, İngiltere, İsrail, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türk cumhuriyetlerinden 30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Tülden perde sistemlerine, banyo ürünlerinden uyku ve yatak odası tekstiline, döşemelikten mutfak ve yemek odası tekstiline kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip fuar, ev tekstili üreticileri, ihracatçıları, toptancıları, perakendecileri, iç mimarlar ile dekoratörleri ve tasarımcıları bir araya getirecek.

Fuarda alınacak siparişler ve yıl boyunca yapılan anlaşmalar sayesinde ev tekstil ihracatının 3 milyar doların üzerine çıkması hedefleniyor.

CNR Ev Tekstili Fuarı, 14 Eylül'e kadar açık kalacak.