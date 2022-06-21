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Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nde ihale süreci başladı

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nde ihale süreci başladı

Antalya Demre Yat Limanı Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilecek.

Antalya Demre Yat Limanı Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ihale, kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

İstekliler, projeye ait ihale dosyalarını 23 Haziran'dan itibaren "Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek-Çankaya/ANKARA" adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 numaralı odada ücretsiz görebilecek.

İstekliler, ihalelere katılmak için ihale dosya bedeli olan KDV dahil 10 bin lirayı, Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatıracak. Dosya alacak kişi, buna dair makbuzla birlikte Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına şirket adına noter onaylı yetkisini gösterir belge ile müracaat ederek ihale dosyasını temin edebilecek.

İşe ait teklifler, teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Genel Müdürlüğe teslim edilecek. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo gibi yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar teklif verme şartnamesinde belirtilirken bu iş için geçici teminat tutarı 1 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

İhale için son teklif verme tarihi 29 Temmuz 2022 Cuma saat 10.00 olarak tespit edildi.

Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

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