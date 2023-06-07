Antalya'dan dünyanın 33 ülkesine kesme çiçek ihracatı hedefi

Antalya'dan dünyanın 33 ülkesine kesme çiçek gönderen sektör, 2023 yılı için 1 milyar dal kesme çiçek ve 165 milyon dolar döviz girdisi hedefliyor. Pandemi sonrası büyüme hızında yavaşlama olduğunu belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Yılmaz, "Deniz aşırı ülkelere hava yolu ihracatı öne çıktı. Bu durumda ihracatımız 2021 yılında sektörün en yüksek dönemini yaşadı. 2022 yılında dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'in yüzde 4 gerisinde kaldık. Bu yıl tekrar 2021 yılı ihracatının üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.

ANTALYA'dan dünyanın 33 ülkesine kesme çiçek gönderen sektör, 2023 yılı için 1 milyar dal kesme çiçek ve 165 milyon dolar döviz girdisi hedefliyor. Pandemi sonrası büyüme hızında yavaşlama olduğunu belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Yılmaz, "Deniz aşırı ülkelere hava yolu ihracatı öne çıktı. Bu durumda ihracatımız 2021 yılında sektörün en yüksek dönemini yaşadı. 2022 yılında dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'in yüzde 4 gerisinde kaldık. Bu yıl tekrar 2021 yılı ihracatının üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi.

Turizm kenti Antalya'dan dünyanın 33 ülkesine her yıl milyonlarca dal kesme çiçek gönderiliyor. Dünyanın en büyük çiçek mezadının kurulduğu Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya ve Türki Cumhuriyetlere de çiçek gönderen kent, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor. En çok tercih edilen çiçeklerin başında kırmızı karanfil geliyor. Kırmızının yanı sıra, beyaz ve pembe renkli karanfiller de tercih ediliyor. Çiçekler, Antalya'dan kapalı kasa kamyonlar, TIR'lar ve uçak kargolarla gönderiliyor. Geçen yıl bir önceki yıla göre ilerleme kaydeden kesme çiçek sektörü, bu yıl için hedeflediği rakama ulaşmak için üretimi ve ihracatı sürdürüyor.

Türkiye'den ihraç edilen kesme çiçeklerin başında karanfil geliyor. İhraç pazarının büyük kısmını oluşturan karanfil pazarın yüzde 80'ine hakimken yüzde 10'unu rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, geri kalan yüzde 10'luk kısmı ise gerbera, solidego ve diğer çiçek türleri dolduruyor.