Antalya'daki sanayicilerden Uganda'ya ticari ziyaret

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) plastik, tarım, gıda, inşaat-yapı, makine, ahşap-mobilya ve kağıtçılık sektörlerinde faaliyet gösteren 10 firmanın temsilcileri, ihracatı artırmak amacıyla Uganda'ya ticari ziyaret düzenledi.

Antalya OSB Başkanvekili Hasanali Gönen başkanlığındaki 14 üst düzey temsilcinin yer aldığı heyet, Uganda'nın başkenti Kampala'ya gitti.

Burada Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ve Ugandalı bürokratlar ile 47 firmanın yöneticileriyle bir araya gelen heyet, 6 günlük ziyarette fabrikaları da gezdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, ticari ziyaretlerin yeni yatırımlar ve işbirliği fırsatları açısından önemli olduğunu belirtti.

Antalya'daki sanayicilerin Uganda ile ihracat kapılarını araladığını aktaran Bahar, "Ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da artıracaktır. Arkadaşlarımız planlama ve bürokratik süreçlerle ilgili çalışmalar yapıp, çalışmaların ihracata dönüşmesi için iletişimi ve işbirliğini daha ileri bir boyuta taşıyacak. Bizler de süreci yakından takip edip, gereken her türlü desteği sağlayıp Uganda'yı Antalya'nın komşusu yapacağız." ifadelerini kullandı.