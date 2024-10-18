Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Yüzde 45 Artış Bekleniyor

Antalya'da Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Yüzde 45 Artış Bekleniyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da turizmin etkisiyle düşen zeytin ve zeytinyağı üretimi, yeni dikimlerle bu yıl yaklaşık yüzde 45 artış gösterecek. Coğrafi işaret tescili çalışmalarının yanı sıra artan hasat miktarı ihracata da yansıyacaktır.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde köklü bir geçmişe sahip olan ancak turizmin hareketlenmesiyle üretimin düştüğü Antalya'da, bu yıl zeytin ve zeytinyağı üretiminde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 45'lik bir artış bekleniyor.

Kepez ilçesindeki Lyrboton Kome Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan zeytinyağı tesisleri ve bölgedeki zeytin ağaçları, kentteki üretimin 2 bin 200'lü yıllara dayandığını gösteriyor. 1960'lı yıllara kadar zeytin üretiminde söz sahibi olan ancak turizmin hareketlenmeye başladığı 1980'li yıllardan itibaren üretimin düştüğü kentte, yeni ağaçların dikilmesi ve bölgeye özgü zeytinlerin coğrafi işaret tescil belgesi almasına ilişkin çalışmalar, üretimin artmasına katkı sağlıyor.

Antalya'ya özgü zeytinlere coğrafi işaret tescili

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine, zeytin hasadının geçen hafta başladığını söyledi.

Geçen yıla göre bu yıl verimin yüksek olduğunu dile getiren Çandır, "Geçen yıl 38 bin ton zeytin hasadı yapılmış, 6 bin ton zeytinyağı elde edilmişti. Bu yıl Antalya ve çevresinde yaklaşık 55 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı bekliyoruz." dedi.

Geçmişte Antalya'nın, zeytin ile anılan bir kent olduğunu ifade eden Çandır, uzun süre üretimde düşüş yaşandığını dile getirdi. Son yıllarda yeniden zeytin ağaçları dikilmeye ve bahçelerin sayısının artmaya başladığını anlatan Çandır, şu anda Antalya'daki üretimin Türkiye'nin yüzde 5'i civarında olduğunu bildirdi.

Ticaret Borsası olarak Antalya'ya özgü zeytinler için coğrafi işaret tescil çalışmalarına da ağırlık verdiklerini aktaran Çandır, şunları kaydetti:

"Antalya'ya özgü Tavşan Yüreği zeytinine coğrafi işaret aldık. Taşvan Yüreği, bu bölgede yetişen ve olgunlaşan tür. Çekirdeği taşvanın yüreğine benzetildiği için o ismi aldı. Tavşan Yüreği zeytinyağı için de coğrafi işaret tescil belgesi çalışmalarına başladık. Çünkü Taşvan Yüreği'nden elde edilen zeytinyağının oranı çok yüksek. Bir de buraya özgü Beylik zeytini var, bu da ön plana çıkaracağız. Antalya'da tarihi Pamfilya dönemine dayanan bir zeytin üretimimiz var. Zeytini eski günlerine döndürmek istiyoruz."

Üretim ihracata yansıyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu da Türkiye'den yılın 9 ayında yaklaşık 429 milyon 980 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini aktardı.

Antalya'daki üretiminin artmasının ihracata da yansıdığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Geçen yıl İspanya, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde iklimden kaynaklı zeytinde rekoltede düşüş yaşanması üzerine bize yönelme oldu. Özellikle İspanya'nın çok yoğun talebi vardı. Ülkedeki tüketimi göz önünde bulundurarak belli bir noktaya kadar ihracat yaptık. Bu yıl rekolte geçen yıla göre yüksek görünüyor. Hasat dönemi başladı, beklenen rekolte gerçekleşirse ihracatımız da artacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi

Yerel Haberler Zeytinyağı İhracat antalya Ekonomi Güncel Zeytin Tarım

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsiburada ne zaman kuruldu? Hepsiburada Türk şirketi mi? Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinin adı ne? (Yenidoğan Çetesi) Avcılar Hospital kimin? Mehmet Müezzinoğlu kimdir? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kaç yaşında, nereli? Süper Lig 9. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları ne zaman? Yalı Çapkını 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18 Ekim Cuma yayınlanacak mı, yeni bölümde neler olacak? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi! 4 Halife kimdir, isimleri ne? Dört Halife sırasıyla kimler? Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında öldü? Fuat Keyman nereli? Müge Anlı Hatice Kübra Ateş sevgilisinin yanından çıktı! Hatice Kübra Ateş olayı nedir, kimdir ve kaç yaşında? One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.