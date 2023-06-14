Antalya'da Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı Düzenlendi

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı"nda sektör paydaşları bir araya geldi. Toplantıda, zeytin ve zeytinyağının Antalya ekonomisi için önemi, sektörün sorunları ve çözüm önerileri, zeytin toplamada işçi problemleri görüşüldü.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) düzenlediği "Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Analiz Toplantısı"nda sektör paydaşları bir araya geldi.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül'ün başkalığında Borsada gerçekleştirilen toplantıda, zeytin ve zeytinyağının Antalya ekonomisi için önemi, sektörün sorunları ve çözüm önerileri, zeytin toplamada işçi problemleri görüşüldü.

Üretici Zafer Tan, geçen yıl iyi bir sezon geçirilen zeytinde iklimin de etkisiyle bu yıl 'yok yılı' olacağını, bu sene zeytinin boş çiçek verdiğini, zeytinde geçen yıla göre yüzde 50'ye yakın rekolte kaybı beklendiğini dile getirdi.

Rekolte kaybı nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının artabileceğini aktaran Tan, şunları kaydetti:

"Antalya bölgesindeki zeytinlerde halkalı leke yaprak hastalığı var. Bu hastalıkla mücadele etmezsek yaprak ve yaprağın altındaki meyve gözü kurur. Meyve gözü kuruyan ağaç meyve vermez. Bunun için üreticinin düzenli olarak zeytin ağacının bakımını ve ilaçlamasını yapması gerekiyor. Zeytin ağaçlarına bakım yapmazsak zeytin ağaçları kurur. Önce ağaç küflenir, sonra ağacın meyvesini sıkacağımız makine işlemediği için makine küflenir."

Zeytinyağı fabrikası sahibi Mustafa Fettahoğlu da Antalya'nın zeytinyağı konusunda markalaşma sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak, kentin zeytinyağlarının tanıtımına ağırlık verilmesini istedi.