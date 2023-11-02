Antalya'da Yöresel Ürünler Fuarı Kapılarını Açtı

Antalya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 12. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle önemli projelere imza attıklarını ve üreticiyi her alanda desteklediklerini belirtti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapılarını açtı. Fuarın açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yerelden kalkınma hedefi ile önemli projelere imza atıyor, tarladan sofraya üretimi ve üreticiyi her alanda destekliyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası tarafından ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen 12. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada Başkan Böcek, "Yöresel ürünlerimizi markalaştıran, üreticilerimize katma değer sağlayan, tüm Anadolu'yu bir araya getirerek kaynaştıran Yörex'i, sadece Antalya'mızın değil, ülkemizin önemli bir değeri olarak görüyoruz. Bu nedenle Yörex'i sahipleniyor, tüm imkanlarımızla destekliyoruz" dedi.

"SIKINTILARI İYİ BİLİYORUZ"

Bir çiftçi çocuğu olarak, mazot, ilaç, gübre gibi yüksek maliyetler altında ezilen üreticinin, köylünün çektiği tüm sıkıntıları çok iyi bildiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bu nedenle çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak, dertlerine derman olmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yerelden kalkınma hedefi ile önemli projelere imza attığını söyleyen Başkan Böcek, tarladan sofraya üretimi ve üreticiyi her alanda desteklediklerini aktardı.

ENERJİ DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal alanda yaptığı çalışmalardan örnekler veren Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" anlayışıyla; sulamada güneş enerji santrallerimiz ile çiftçilerimize yüzde 85'i aşan enerji desteği veriyoruz. 10 ilçemizde kapalı devre sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, ekipman ve alternatif ürün destekleriyle üretimde verimi ve üreticilerimizin gelirinin artmasını sağlıyoruz."

"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ"

Başkan Böcek, dijital tarım uygulamalarından fide, fidan ve tohum desteğine, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinden ipek börekçiliğinin yaygınlaştırılmasına, organik üretim için biyolojik ve biyomekanik mücadeleden çiftçi eğitimlerine, arı otu tohumundan kovan desteğine, veterinerlik hizmetlerinden yem desteğine, süt tankından hamur yoğurma makinesi desteğine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yerel üreticinin yanında olduklarını da söyledi.

"YÖRESEL LEZZETLERİ DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Kadın kooperatifi üretim tesisleri ve satış alanları ile kadın üreticileri ve Antalya'nın yerel ürünlerinin tanıtımını da desteklediklerini belirten Başkan Böcek, "Tarladan sofraya, Antalya'dan dünyaya" mottosuyla, dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen Gastronomi Festivali ile de yöresel lezzetlerin tüm dünyaya tanıtıldığını aktardı. Antalya'nın 16 olan coğrafi işaretli ürününün sayısını arttırmak ve tanıtmak konusunda tüm paydaşlarla çalışmalarını sürdürdüklerini de vurgulayan Başkan Böcek, "Coğrafi işaretli ürünlerimizden biri olan tavşan yüreği zeytinin yetiştiği 26 bin dekar Zeytinpark'a, Antalya Ticaret Borsamız işbirliği ile sahip çıktık. Biliyoruz ki üreten ülke güçlü ülkedir. Fuarımızda yerel ve coğrafi zenginliklerimiz ile yer alarak üreten, ülkemize güç katan tüm katılımcılara ve misafirlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR STANDINI GEZDİLER

Başkan Muhittin Böcek, açılış konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'nin YÖREX'te açtığı stantta Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ı ağırladı. Başkan Böcek, protokol ile birlikte diğer stantları ziyaret etti.