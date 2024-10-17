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Antalya'da Vergi Borçları İlan Edildi: Toplam Borç 11 Milyar TL

Antalya'da Vergi Borçları İlan Edildi: Toplam Borç 11 Milyar TL
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin listesi Antalya Vergi İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Antalya il merkezinde 843 gerçek şahıs veya şirketin toplam vergi borcu 11 milyar TL olarak belirlendi ve 839 milyon TL ile en yüksek borçlu tasfiye halindeki bir şirket.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı liste, Antalya Vergi İdaresi Başkanlığı tarafından da ilan edildi. Antalya il merkezinde ödenmeyen toplam vergi borcu 11 milyar TL olarak tespit edildi.

Antalya'da 843 gerçek şahıs veya şirketin yer aldığı, 5 milyon TL ve üzeri borçlu mükellefi gösteren listenin ilk sırasında, 839 milyon TL borcu bulunan tasfiye halindeki bir şirket bulunuyor. 15 gün boyunca merkez ve ilçelerde bulunan vergi dairelerinde ilan edilecek liste, 1 Kasım 2024 tarihinde ise Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye çapında açıklanacak.

Antalya Vergi İdaresi Başkanlığı, vergi borcu bulunan 843 firma veya gerçek şahsın isimlerini ilan etti. Mükelleflerin isimleri, Antalya Gelir İdaresi Başkanlığında bulunan vergi dairelerinin girişindeki ilan panolarına asıldı. Ayrıca, Alanya, Manavgat, Kemer, Serik, Gazipaşa, Kumluca, Muratpaşa, Korkuteli, Finike, Kaş, Akseki, Elmalı ve Demre ilçelerindeki vergi dairelerinde de askıya çıkarıldı. Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez yayımlandı.

Vergi borcu bulunan firmalardan bazıları

Antalya'da 843 borçlu mükellefin ilan edildiği listenin en yüksek vergi borcu miktarı 839 milyon 262 bin 298 TL olurken bunu 401 milyon 832 bin 845 TL, 388 milyon 810 bin 442 TL, 296 milyon 141 bin 634 TL ve 281 milyon 895 bin 512 TL borcu bulunan şirketler takip etti.

Borçlu listesi, 15 gün boyunca vergi dairelerinde ilan edilecek, ardından 1 Kasım 2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye çapında açıklanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Yerel Haberler Ekonomi antalya Finans

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