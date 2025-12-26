Haberler

Antalya'daki vakıf taşınmazı ihalede yüzde 561 artışla kiraya verildi

Muratpaşa ilçesinde düzenlenen ihalede vakıf taşınmazı, aylık 10 milyon liraya kiralandı. Antalya Vakıflar Bölge Müdürü, ihalede elde edilen gelirin sosyal hizmetler ve sağlık yatırımları için önemli bir kaynak olacağını belirtti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde vakıf taşınmazı, ihalede yüzde 561 artışla aylık yaklaşık 10 milyon liraya kiraya verildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tablonun vakıf yönetim anlayışının geldiği noktayı açıkça gösterdiğini belirtti.

İhalenin, vakıf mallarının atıl bırakılmadan, ülke ekonomisine kazandırılması açısından örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Pervaneli, "Bu ihalede elde edilen sonuç, vakıf mallarının şeffaf, rekabetçi ve kamu yararı esas alınarak yönetildiğinde nasıl büyük kazanımlar sağlanabileceğinin en net örneklerinden biridir. Asgari bedelin yüzde 561 oranında aşılması, son derece büyük bir hizmettir. Aylık yaklaşık 10 milyon lirayı bulan bu gelir, vakıf eserlerinin korunması, restorasyonu, sosyal yardımlar ve hayır hizmetleri için güçlü bir kaynak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vakıf taşınmazının üzerine özel sağlık tesisinin yapılacağını belirten Pervaneli, Antalya'ya nitelikli sağlık yatırımını kazandırdıklarını kaydetti.

Pervaneli, vakıf medeniyetinin hayır ve hizmet anlayışını güçlü şekilde sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Ekonomi
