ANFAŞ Hotel Equipment ve ANFAŞ Food Product fuarları 6-9 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek

Antalya'da, Türkiye'nin büyük ihtisas fuarları arasında yer alan 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (ANFAŞ Hotel Equipment) ile 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAŞ Food Product), 6-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Fuarın basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ Fuarcılık tarafından TT Global Fuarcılık partnerliğinde eş zamanlı düzenlenen organizasyonlarda, turizm, konaklama, gıda ve içecek sektörlerinin yerli ve yabancı önde gelen markaları bir araya gelecek.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde dört gün sürecek fuarlarda, otel ekipmanlarından gıda ve içecek teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede sektörün en yeni ürün ve çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Global Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, turizm sektörünün oluşturduğu ticaret hacminin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Antalya'da turizm sektörümüzü uluslararası pazarlarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarların, sektör profesyonellerine yeni iş bağlantıları ve ticari fırsatlar sunmasının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor.