Haberler

ANFAŞ Hotel Equipment ve ANFAŞ Food Product fuarları 6-9 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 6-9 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Etkinlikte yerli ve yabancı markalar, sektördeki en yeni ürünleri tanıtacak.

Antalya'da, Türkiye'nin büyük ihtisas fuarları arasında yer alan 36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (ANFAŞ Hotel Equipment) ile 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAŞ Food Product), 6-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Fuarın basın biriminden yapılan açıklamaya göre, ANFAŞ Fuarcılık tarafından TT Global Fuarcılık partnerliğinde eş zamanlı düzenlenen organizasyonlarda, turizm, konaklama, gıda ve içecek sektörlerinin yerli ve yabancı önde gelen markaları bir araya gelecek.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde dört gün sürecek fuarlarda, otel ekipmanlarından gıda ve içecek teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede sektörün en yeni ürün ve çözümleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Global Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, turizm sektörünün oluşturduğu ticaret hacminin ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Antalya'da turizm sektörümüzü uluslararası pazarlarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Fuarların, sektör profesyonellerine yeni iş bağlantıları ve ticari fırsatlar sunmasının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası tanıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Ekonomi
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine