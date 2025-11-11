Haberler

Antalya'da Turizmde Satın Alma Yöneticileri Buluşması

Turizm sektörünün önde gelen otellerinin satın alma yöneticileri, 20-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde bir araya gelecek. Etkinlikte satın alma süreçleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi konular ele alınacak.

Turizm sektörünün önde gelen otellerinin satın alma yöneticileri, Antalya'da düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

Otel Satın Alma Yöneticileri Derneğinden (TÜRSAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, 20-23 Kasım'da, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek etkinliğe, ülke genelinden yaklaşık 300 satın alma yöneticisi katılacak.

Organizasyon kapsamında, turizmde satın alma süreçlerinin gelişimi, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, dijitalleşme, maliyet yönetimi ve verimlilik gibi konular ele alınacak.

Katılımcılar, sektördeki yenilikleri yakından takip etme, farklı firmalarla iş bağlantıları kurma ve profesyonel deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak.

Programla bilgi paylaşımının yanında turizm sektöründe satın alma alanında ortak bilinç ve güçlü iletişim ağının oluşturulması de hedefleniyor.

Etkinlik boyunca paneller, oturumlar ve birebir görüşmeler düzenlenecek. Katılımcılar, sektördeki güncel tedarik modelleri ve yeni dönem stratejilerine dair bilgi edinecek.

TÜRSAD, etkinlikle sektörün gelişimine katkı sağlamayı, yeni işbirliklerinin temellerini atmayı ve turizmde satın alma alanında standartları daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
