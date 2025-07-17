Antalya'da Turizm Hedefleri Krizler Kapsamında Revize Edildi

Antalya'da, bölgesel krizler turizm hedeflerini gölgeledi; iç pazar ve Avrupa'daki Türkler sezonun güvencesi oldu. Kentte turizm, temmuz ortasında 7,5 milyon ziyaretçiyle kritik eşiği geçerken, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, "18 milyonluk bir hedefimiz vardı, o hedefin biraz optimist bir hedef olduğu ortaya çıktı. Geçen senenin altında kalmayacağımızı ve 17 milyonluk hedefi tekrardan geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da yılın ilk 6,5 aylık döneminde 7,5 milyon turist ağırlandı. Sezonun seyri ve gelecek beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, hedeflenen 18 milyon ziyaretçi sayısının bölgesel krizler nedeniyle revize edildiğini açıkladı.

Kavaloğlu, "16 Temmuz itibariyle Antalya'ya gelen kişi sayısı 7,5 milyon kişiyi geçti. Geçen sene ile hemen hemen aynı bir rakam bu. Sezonun başında 18 milyonluk bir hedefimiz vardı, o hedefin biraz optimist bir hedef olduğu ortaya çıktı. Çünkü, Rusya-Ukrayna savaşının bitebilme ihtimalini göz önünde bulunduruyorduk ama savaşın devam etmesi, arkasından gelen İsrail-İran gerilimi, Filistin-İsrail geriliminin devam etmesi ve o bölgedeki hareketliliğin sürekliliği turizmi olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Haziran sonunda düşüş görüldü, temmuz ve ağustosa odaklandık"

Haziran ayı sonundaki verilere değinen Kavaloğlu, "Almanya ve Rusya'dan gelen turist sayısında az da olsa düşüş gözlemledik. Buna karşılık İngiltere ve Polonya'dan artış oldu. Temmuz ve ağustos ayı sezonun en değerli iki dönemi. Bu iki ayda toplamda yaklaşık 5,6 milyon turist bekliyoruz. Eğer biz bu hedefe ulaşırsak, geçen senenin altında kalmayacağımızı ve 17 milyonluk hedefi tekrardan geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İklim şartları elverdiği sürece sezonun kasım ayının sonuna kadar uzayabileceğini söyleyen Kavaloğlu, "Eylül-Ekim aylarının iyi geçeceğini varsayıyorum ve sezonun da iklim şartlarının elverdiği sürece Kasım ayının sonuna uzayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda geçen senenin altında kalmayacağız ama 18 milyonluk hedefimize ulaşamayacağız" dedi.

"İran-İsrail gerilimi şehir otellerini etkiledi"

Ortadoğu'da yaşanan siyasi gelişmelerin etkilerine değinen Kavaloğlu, "İran-İsrail geriliminin Antalya'ya da etkisi oldu ancak asıl etkiyi İstanbul, Karadeniz ve Güney Marmara gibi şehir otelleri yaşadı. Orta Doğulu turist profili o dönemde Türkiye'ye gelemedi. Şimdi uçuşlar yeniden başladı, gelişler devam ediyor ama o dönemi kaybettik" ifadelerine yer verdi.

"İç pazar ve gurbetçiler güçlü bir rezerv"

İç pazarda hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Kavaloğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin tatil tercihlerinin olumlu etkiler sağladığını belirterek, "Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye, özellikle Antalya'ya olan ilgisi sürüyor. Kendi ana vatanlarında tatil yapma iştahı yüksek. Bu da sektör açısından büyük bir artı" dedi.

"Rusya hala birinci, Polonya hızla yükseliyor"

Ana pazar sıralamasını da paylaşan Kavaloğlu, "Şu anda Rusya hala birinci sırada yer alıyor. Onu Almanya, İngiltere ve Polonya takip ediyor. Polonya'yı özellikle önemsiyoruz. Refah seviyesi ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle ekonomik olarak güçleniyorlar. Polonya bizim için çok değerli bir pazar haline geldi. Kazakistan, Hollanda ve Baltık ülkeleri de dikkat çeken pazarlar arasında" dedi.

Litvanya, Letonya ve Estonya'dan gelen turist sayısındaki artışa vurgu yapan Kavaloğlu, yılın geçen yıla göre daha iyi tamamlanacağına vurgu yaptı.

"Fiyat artışı konusunda elimiz kolumuz bağlı"

Uygulanan sabit kur politikasının sektöre etkilerine de değinen Kavaloğlu, "Gelirlerimiz Euro bazında, giderlerimiz Türk Lirası bazında. Enflasyon baskısı nedeniyle giderlerimiz arttı ama kur artmadı. Bu da karlılığımızı düşürdü. Avrupa'da da refah seviyesi artmadığı için fiyatlarımızı yükseltemiyoruz" dedi.

"Antalya, Yunanistan ile kıyaslandığında daha avantajlı"

Türkiye'nin turizmde rekabetçi pozisyonunu koruması gerektiğini vurgulayan Kavaloğlu, Antalya'nın İspanya, Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi rakiplerine göre uygun fiyat avantajı sunduğunu söyledi. Kavaloğlu, şöyle devam etti: "Yunanistan ada turizmi yapıyor. İnsanların tatil yerlerini biz belirleyemeyiz ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de bir seçenek olarak öneriyoruz. Yunanistan'da genellikle restoran fotoğrafları paylaşılıyor, ama kıyaslama yaparken otel ile otel, restoran ile restoran karşılaştırılmalı. Türkiye'nin, Antalya'nın çok daha uygun şartlarda tatil imkanı sunduğunu söylüyorum." - ANTALYA