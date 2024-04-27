Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Turist Sayısında Rekor Bekleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış dönemini sağlık, kongre ve spor turizmiyle hareketli geçiren ve yılbaşından bu yana 1 milyon 750 binden fazla konuk ağırlayan Antalya'da bu sene turist sayısında rekor kırılması bekleniyor.

Kış dönemini sağlık, kongre ve spor turizmiyle hareketli geçiren ve yılbaşından bu yana 1 milyon 750 binden fazla konuk ağırlayan Antalya'da bu sene turist sayısında rekor kırılması bekleniyor.

Geçen yıl 16 milyonu aşkın kişiyle tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan Antalya'da, bu sene yeni rekor beklentisi hakim. "Ölü sezon" olarak nitelendirilen kış dönemini geçen yıla göre daha yoğun geçiren kentte, yaz için rezervasyonlar artış gösterdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, sektör olarak bu yıla çok umutla başladıklarını söyledi.

Turizm rakamlarının yüz güldürücü olduğunu belirten Kavaloğlu, " Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyon 750 bini geçti. Bu da geçen yıla göre yüzde 20'lik artışa tekabül ediyor. Olumlu bir başlangıç diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak Türkiye ve Antalya'ya gelen misafirlerin ülkelerine mutlu ve memnun dönmelerini istediklerini dile getiren Kavaloğlu, her geçen yıl artan turist sayısının bunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Antalya'nın dünya turizminde önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizen Kavaloğlu, sektör paydaşlarının da bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Özellikle turizmi çeşitlendirmeye yönelik önemli adımlar attıklarını anlatan Kavaloğlu, şöyle konuştu:

" Spor, golf, toplantı, seminer, kongre turizmi konusunda Antalya çok ön planda. Bunları daha fazla geliştirmeye, kış sezonunda daha fazla otelin açık kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Turizmi çeşitlendirerek bu konuda belli bir yere kadar geldik ama bizim için yeterli değil. Kış aylarında turizmin gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için çok ciddi çaba göstermemiz gerekiyor. İlk defa bu yıl uzun süre fazla otel açık kaldı. Antalya'da, Alanya'dan Kaş'a kadar oteller açık kalabiliyorsa doğru iş yapıyoruz demektir."

Kavaloğlu, kış sezonunda ne kadar çok otel açık kalırsa istihdamın da o kadar pozitif etkilendiğini belirtti.

Sektör olarak bu yıldan daha umutlu olduklarını vurgulayan Kavaloğlu, "Bu yıl da rekor bekliyoruz. Amacımız 17 milyon kişiyi geçmek. Bu anlamda üzerimize düşen görevi tüm paydaşlarımızla yapıyoruz." dedi.

Futbol takımlarından pozitif katkı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da kış sezonunda özellikle futbolda önemli ölçüde takım ağırladıklarını söyledi.

Kentte 200'den fazla nizami futbol sahası bulunduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, kamp döneminde yurt içi ve dışından yaklaşık 1400 futbol takımını konuk ettiklerini bildirdi.

Saatçioğlu, "Bu yıl 2023'e göre iyi bir sezon geçiriyoruz. Almanya, Rusya, Gürcistan, Danimarka ve Polonya'dan ciddi sayıda futbol takımı ağırladık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Antalya turist Spor Turizm Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title