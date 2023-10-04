Antalya'da Seyyar Pazarcılar Kapalı Pazarın Dışında Pazar Alanı Oluşturdu

Antalya'nın yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Konyaaltı'nda seyyar pazarcı denetlemesine çıkan pazarcılar odası başkanı gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Seyyar pazarcıların kapalı pazarın dışında caddede bir pazar alanı daha oluşturduğunu gören Başkan Metin Bucak, "İçerideki esnaf kadar bir o kadar da seyyar satıcı var. Zabıta arkadaşlarımız yardımcı oluyor ama nereye kadar? Kendilerine bir pazar alanı oluşturmuşlar. Kaldırımları kendilerine ücret karşılısında devir teslim ediyorlar" dedi.

Antalya'da seyyar satıcıların kaldırımları ücret karşılığında birbirlerine devir ettikleri yönünde açıklama yaparak gündeme gelen Antalya Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, Konyaatlı ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği, 36 ayrı milletten insanın yaşadığı Liman Mahallesi'nde seyyar pazarcı denetimine çıktı. Konyaaltı Belediyesi tarafından Liman Mahallesi'nde yaptırılan kapalı pazar alanının yanındaki cadde ve sokaklarda Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile denetime çıkan Başkan Bucak, gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Seyyar satıcıların sağlı sollu sokak üzerini kendilerine pazar alanı olarak oluşturduğu görüldü. Zabıta ekipleri ise olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek, seyyar satıcıların bölgeden uzaklaşmasını istedi. Yaşanan yoğunluktan dolayı sokak üzerinde zaman zaman araçların geçmekte zorlandığı ve trafik aksadı. Zabıta ekiplerini bir anda karşısında gören seyyar satıcılar ise toplanma telaşına düştü.

"İçeride 200 tane esnaf var, dışarıda 200 tane seyyar satıcı var"

Antalya Pazarcılar Odası Başkanı Metin Bucak, "Önceki hafta seyyar satıcıların kaldırımları parayla devir ettikleri yönünde haber yapmıştık. Bizim en büyük sıkıntımız seyyar satıcılardır. Bizim kendi esnafımız hepsi kendilerine ayrılan bölümde satışını yapıyor. Seyyar arkadaşlarda kayıt yaptırmalarını söylüyoruz. Bizim bütün esnafımıza yerimiz var. Gelsinler kayıt yaptırsınlar, onlara da yer verelim. Bu şekilde rekabet ortamı olmuyor. Birisinin kaydı var vergisini veriyor, diğerinin bir şeyi yok. Kayıtlı pazarcı 20 TL'ye ürün satarken seyyar bu kez aynı ürünü 10 TL'den satıyor. İçeride 200 tane esnaf var, dışarıda 200 tane seyyar satıcı var. Esnaf nasıl iş yapsın, normalde bu sokağın açık olması lazım. Ama yoğunluktan kapanmış. İçerideki esnaf kadar bir o kadar da seyyar satıcı var. Zabıta arkadaşlarımız yardımcı oluyor ama nereye kadar? Kendilerine bir pazar alanı oluşturmuşlar. Kaldırımları kendilerine ücret karşılısında devir teslim ediyorlar" dedi.

"Dışarıda satış yapan bahçesinden getirip benim sattığımın yarısına satıyor"

Pazarcı esnafı Hamit Alma ise, "Çocukluğumdan bu yana pazarcılık yapıyorum. Bizim sorunumuz seyyar satıcılarladır. Biz vergimizi ödüyoruz. Dışarıda satış yapan bahçesinden getirip benim sattığımın yarısına satıyor. Ciddi anlamda zarar görüyoruz. 1 pazar kapalı alanda kurulurken 3 pazar da dışarıda seyyar satıcılar tarafından kuruluyor" sözlerine yer verdi. - ANTALYA