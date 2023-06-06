Antalya'da olumsuz hava şartları arıların gelişmesini engelledi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaylalarda hava şartlarının olumsuz seyretmesi, arıların gelişmesini engelledi. Yaylaya erken göç eden birçok arıcı kovanlarını sahile getirirken, bazı üreticiler ise doğadan yeterince nektar toplayamayan arıları kek ve sıvı ile besliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaylalarda hava şartlarının olumsuz seyretmesi, arıların gelişmesini engelledi. Yaylaya erken göç eden birçok arıcı kovanlarını sahile getirirken, bazı üreticiler ise doğadan yeterince nektar toplayamayan arıları kek ve sıvı ile besliyor.

Gazipaşa'da bal üreticilerinin yayla yolculuğu bu yıl geç başladı. Gazipaşalı üreticiler, ağustos ayındaki ilk hasat için hazırlıklarını tamamlayıp, ilçenin farklı yaylalarına kovanlarını taşımaya başlamışlardı. Ancak yaylalarda hava şartlarının olumsuz seyretmesi, arıların gelişmesini engelledi. Hava şartlarından dolayı birçok arıcı kovanlarını sahile getirmek zorunda kaldı. Bazı üreticiler ise, yayla yolculuğuna yeni başladı.

"Kovanların bir kısmı yeniden sahile indirildi"

Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Gazipaşa Temsilcisi Fatih Oktan, oluşan durumla ilgili bilgi verdi. Yaylaya erken götürülen kovanların hava şartları nedeniyle geri getirildiğini ifade eden Oktan, "Bu yıl yaylaya erken götürülen kovanlarımızdaki arılar, bölgemizde hava şartlarının olumsuz seyretmesinden dolayı yeterince gelişmedi. Birçok arıcımızda olumsuz hava şartları nedeniyle yaylaya geç gitmek zorunda kaldı. Hal böyleyken, yaylalara erken götürülen kovanların bir kısmı yeniden sahile indirildi" dedi.

"Arılar doğadan yeterli nektarı toplayamadı"

Yayladaki arıların yeterince beslenemediğini dile getiren Oktan, "Yaylada bulunan arılar, doğadan yeterli nektarı toplayamadı. Yaylada bulunan bal üreticilerimiz, arılara kek ve sıvı beslemesi yapmaya devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre haziran ayının da yağışlı geçeceği öngörülüyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden dolayı arıcılarımız, kötü bir sezon geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"Arıcılara yüzde 3 mazot desteği veriliyor"

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcılara yüzde 3 mazot desteği yapılmaya başlandığına dikkat çeken Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Gazipaşa Temsilcisi Fatih Oktan, "Mazot desteğinin yanında, bahar döneminde Gazipaşa'da 950 çuval indirimli şeker dağıtımı yapıldı. Sonbahar döneminde de indirimli şeker desteği yapılacak. Arıcılarımızın hayırlı, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum. Birlik olarak her zaman arıcılarımızın yanında olmaya ve arıcılarımıza destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA