Antalya'da okul servis ücretlerine yüzde 80'e varan zam geliyor. Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, yapılan UKOME toplantısından çıkan zammın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in imzasına kaldığını söyledi.

Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin, bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısından okul servis ücretlerinde zam kararı çıktığını bildirdi. Devlet okullarındaki servilere yüzde 70, özel okullara ise yüzde 80 oranında zam yapılacağını aktaran Şahin, kararın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından onay beklediğini söyledi. Şahin, hostes ücretinin ise 400 TL olacağını aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, "Bugün yapılan UKOME toplantısında devlet okullarına yüzde 70, özel okullara yüzde 80 zam yapılmıştır (Hostes 400 TL). Servisçi esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve komisyon üyelerine teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA