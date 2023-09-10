Antalya'da Okul Alışverişi Fiyatları İkiye Katlandı

ANTALYA'da ilkokul 1. sınıf öğrencisinin çanta, kalem, defter, kalemtıraş ve boyama kalemlerinden oluşan okul alışverişi 1500 liradan başlıyor. Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, geçen yıla göre fiyatların 2 katına çıktığını söyledi.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde veliler okul alışverişini hızlandırdı. Bir öğrencinin ihtiyacı için kırtasiyecilere giden vatandaş, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla artan fiyatlardan alışveriş yapıyor. Kırtasiye alışverişinde bütçenin büyük kısmını yüksek fiyatları nedeniyle çanta ve defter oluştururken, listeyi boyama kalemleri, kalem ve kalemtıraş takip ediyor.

Turizm kenti Antalya'da bir ilkokul öğrencisinin ihtiyacı olan kırtasiye ürünlerinin başında gelen çantanın fiyatı 500 liradan başlayıp lisanslı ve özellikli ürün tercih edilmesi halinde rakam 2 bin liraya kadar çıkıyor. Defter, kalem, kalemtıraş, silgi, kalemlik, boyama kalemleri ve diğer boyama ürünlerinin tercih edilmesi halinde bütçe 3 bin liraya kadar çıkıyor.

Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, ilkokul 1. sınıfa gidecek bir öğrencinin alışveriş listesini çıkardı. Bayrak, bütün ürünlerde geçen yılın aynı dönemine göre 2 katından fazla artış olduğuna dikkati çekti. Kırtasiye sektörünün giderlerini ürün gruplarına yansıtmak zorunda kaldığını belirten Bayrak, "Yüzde 100'ün üzerinde artış var. 1500 lira ile 2500 lira arasında değişen maliyet söz konusu birinci sınıf öğrencileri için. Çanta 400 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kuru boya 50 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Kalemler 5 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkıyor. Silgi ve kalemtıraşlar 100 liraya satılıyor" dedi.

Bayrak, vatandaşın çoğunlukla alışverişi kredi kartlarıyla yaptığını belirtti. Bazı kırtasiyecilerin kampanyalarıyla daha uygun fiyata alışverişin de mümkün olduğunu belirten Bayrak, sağlıklı ürün tercih edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

İlkokul 1. sınıfa başlayan kardeşi için alışveriş yapan Yağmur Demirhan, kimyasaldan olabildiğince uzak ürünleri tercih etmeye çalıştığını söyledi. Çanta, kalem, boyama kalemleri ve defterden oluşan bir liste yaptıklarını belirten Demirhan, "1500 liralık alışveriş yaptık. Tahminimin biraz üzerinde oldu. Bir kalemtıraş bile 200 lira olmuş. Biraz bütçemizi aştık" diye konuştu. (DHA)