Antalya'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1 Milyon 498 Bin 295 Oldu

Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2024 Mayıs ayı itibarıyla 682 bin 635'i otomobil olmak üzere 1 milyon 498 bin 295 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Mayıs 2024 istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9'unu motosiklet, yüzde 38,5'ini otomobil, yüzde 7,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yine mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttı.

Antalya'da sayı 1 milyon 498 bin 295 oldu

Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2024 Mayıs ayı itibarıyla 682 bin 635'i otomobil olmak üzere toplam 1 milyon 498 bin 295 oldu. Isparta'da 96 bin 167'si otomobil 217 bin 921, Burdur'da ise bu sayı 63 bin 374'ü otomobil olmak üzere toplam 166 bin 619 oldu. - ANTALYA