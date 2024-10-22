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Antalya'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1.5 Milyonu Aştı

Antalya'da Motorlu Kara Taşıtları Sayısı 1.5 Milyonu Aştı
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Antalya'da Eylül 2024 itibarıyla motorlu kara taşıtları sayısı 1 milyon 540 bin 456'ya ulaştı. Bu rakamın 693 bin 761'ini otomobiller oluşturuyor. Isparta ve Burdur'daki sayıların da detayları paylaşıldı.

Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı Eylül ayı itibarıyla 693 bin 761'i otomobil olmak üzere toplam 1 milyon 540 bin 456 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2024 istatistiklerini paylaştı.

Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2024 Eylül ayı itibariyle 693 bin 761'i otomobil olmak üzere toplam 1 milyon 540 bin 456 oldu. Isparta'da ise bu sayı 97 bin 725 otomobil olmak üzere toplam 224 bin 501, Burdur'da da 64 bin 423 otomobil olmak üzere toplam 171 bin 604 oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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