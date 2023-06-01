Antalya'da Kuyumculuk Mesleğinin Devamlılık İlkesini Benimseyen Halil Güvençoğlu

Antalya'da yaşayan kuyumcu Halil Güvençoğlu, 40 yıl önce dedesinin işlettiği markette hayalini kurduğu mesleği yapmanın gururunu yaşıyor. Antalya'da aileye ait iki kuyum şubenin başına geçen Güvençoğlu için meslekte en önemli şey ise devamlılık ilkesi oldu.

Antalya'da yaşayan kuyumcu Halil Güvençoğlu, 40 yıl önce dedesinin işlettiği markette hayalini kurduğu mesleği yapmanın gururunu yaşıyor. Antalya'da aileye ait iki kuyum şubenin başına geçen Güvençoğlu için meslekte en önemli şey ise devamlılık ilkesi oldu.

Antalya'da yaşayan kuyumcu Halil Güvençoğlu (55) ticaret hayatına 15 yaşında dedesinin sahibi olduğu markette başladı. Dedesinin 1962 yılında kurduğu markette uzun süre çalışan ve burada kuyumcu dükkanı açma hayali kuran Güvençoğlu, bir süre sonra ailesi ile birlikte Antalya'ya taşındı. Güvençoğlu, hayalini kurduğu kuyumcu sektörüne Antalya'da girmeye karar verdi. Güvençoğlu, dedesi ve babasının da desteğini alarak Antalya'da açılan iki şubenin başına geçti. Güvençoğlu bugün iki kuyumcu dükkanı ile çocukken kurduğu hayalini gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyor.

"Köyde şartlar yeterli değildi, sonunda hayalim gerçek oldu"

Ticaret hayatını anlatan Halil Güvençoğlu, "Şirketimizi 1962'de dedem kurdu, dedem önce market işletiyordu, babam da yanında çalışıyordu. Okulu bitirdikten sonra ben de markette çalışmaya başladım. Bayrağı dedemden ben devraldım. İlk ticaretimi markette öğrendim. Ardından Antalya'ya taşındık, buraya gelince çocukluk hayalim olan kuyumcu sektörüne girdim. Köyde şartlar yeterli değildi, sonunda hayalim gerçek oldu. 25 yaşında bu sektöre girdim. İşimi severek yapıyorum şuanda 2 tane dükkanım var. Bu süreçte dedem ve babamın her zaman desteğini gördüm. İşimin bu kadar büyümesinde devamlılık ilkesini düstur edindim. Devamlılık olduğu zaman tanınırlık artıyor. Burada da ilkeli duruş topluma her zaman güven verdi" dedi.

"Altın her zaman en doğru yatırım limanıdır"

Tecrübeli bir kişi olarak son zamanlarda altında yaşanan dalgalanmaları da değerlendiren Halil Güvençoğlu, "Altının dalgalanması global bir olay. Altın her zaman en doğru yatırım limanıdır. Biz müşterilerimize yatırımı tavsiye ediyoruz; 3 ay değil en az 6 ay hedef konularak yatırım yapılmalıdır. Vatandaşımız altını daha çok paraya ihtiyacı olduğu zaman satıyor. Yastık altında altını bulunan vatandaşlarımız bunu bankalara teslim ederse ekonomimiz için ciddi anlamda bir katkıda bulunur" şeklinde konuştu.

"Çeyrek altın tahtından oldu"

Altın fiyatlarının artması ile çeyrek altının tahtından indiğini sözlerine ekleyen Güvençoğlu, "0,25 ve 0,50 gibi altınlara talep arttı. Düğünlerde artık bu takılar takılıyor. Fırsatını bulan bunları alıyor" sözlerine yer yerdi. Turizm kenti Antalya'ya gelen turistlerden şehir merkezinde bulunan kuyumcuların yeteri kadar yararlanamadığını belirten Güvençoğlu, "Daha çok alışveriş merkezleri bu turistleri çekiyor. Burada haksız bir rekabet de var. Üzülüyoruz" açıklamasına yer verdi.

Vatandaşların otomobil yerine altına yatırım yaptığını belirten Güvençoğlu, "Vatandaşlarımızın elinde bulunan küçük mevduatlarla otomobil alamıyor. Bunun yerine küçük mevduatları altında değerlendiriyor. Bizim toplumumuzda tasarruf bir kültürdür" ifadelerini kullandı. - ANTALYA