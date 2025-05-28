Antalya'da Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Artırıldı

Antalya'da Kurban Bayramı Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Artırıldı
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Ticaret Bakanlığı, Antalya'da Kurban Bayramı öncesi marketlerde haksız ve fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırarak 17 bin 269 firma ve 2 milyon 103 bin ürünü inceledi. Denetimlerde 3 milyon 3 bin 937 aykırı ürün tespit edildi.

ANTALYA'da, Kurban Bayramı öncesi marketlerde 'haksız' ve 'fahiş fiyat' denetimi yapan Ticaret Bakanlığı ekipleri, ürünlerin künyesi, gramajı, fiyat değişim tarihleri ve reyon ile kasa fiyatı karşılaştırmasını inceledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlık ekipleri, Antalya'da marketlerde denetim yaptı. Denetimde ekipler, ürünlerin künyesi, gramajı, fiyat değişim tarihleri, kasa ve reyon fiyat karşılaştırmasını inceledi.

Denetim hakkında bilgi veren Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, "Kurban Bayramı öncesi denetimleri sıklaştırdık. Etiket ve kasa fiyat uyumu, indirimli ürünlerde gerçekten indirim yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. 19 ilçede 20 ekibimiz sahada denetimini sürdürüyor. Bu yıl 17 bin 269 firma, 2 milyon 103 bin ürün denetlendi. 1 milyon 468 bin aykırı firma ile 3 milyon 3 bin 937 aykırı ürün tespit ettik. 15 milyon lira civarında idari para cezası uygulandı" dedi.

Vatandaşlara alış veriş fişini kontrol etmelerini öneren Özşahan, "Vatandaşlarımız kasa ve etiket fiyatı birbirine tutmazsa, tüketici hakem heyeti ile il müdürlüklerimize başvurabilir. Fiyat, etiket aykırılığı durumunda bir ürün için 3 bin 166 lira ceza kesiliyor. Haksız fiyat tespit edildiğinde bakanlığımızca ceza belirleniyor. Vatandaşlarımız reyonda etiket ve kasadaki fiyatı karşılaştırmalı. Fişlerini kontrol etmeli" diye konuştu.

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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