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Antalya'da Kiralık Dükkan Fiyatları Normal Seviyeye Döndü

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Turizm kenti Antalya'da, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremin ardından oluşan göç dalgasıyla kira fiyatları ciddi oranda yükseldi. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, yüksek fiyatlı kiralık dairelerin ardından, dükkan fiyatlarındaki balonun da patladığını söyledi.

Turizm kenti Antalya'da, Rusya- Ukrayna savaşı ve depremin ardından oluşan göç dalgasıyla kira fiyatları ciddi oranda yükseldi. Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, yüksek fiyatlı kiralık dairelerin ardından, dükkan fiyatlarındaki balonun da patladığını söyledi.

Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan turizm kenti Antalya'da, Rusya- Ukrayna savaşı ve depremin ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki konut ve işyerlerinde fiyatlar astronomik olarak yükseldi. Konutların fiyatları normal değerinden 10 katın üzerinde yükselirken, bu artış iş yerleri kiralarına da yansıdı. Göçün durması gelenlerin geri dönmesiyle birlikte Antalya'da konutların yanında, iş yeri fiyatlarındaki yükseliş durdu ve kısmi de olsa gerileme yaşandı. Kent merkezinde irili ufaklı birçok dükkanın camlarında kiralık yada satılık yazılarının olduğu görüldü.

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, sektördeki son durumu ve kiralık iş yerlerindeki son durum hakkında bilgiler verdi.

"Fiyatlar normal seviyesine geldi"

Pandemiden sonra Rusya- Ukrayna savaşının çıktığını ve onun ardından Antalya'ya ciddi oranda göç geldiğini hatırlatan Çağlar, "Bu göçle gelen oturmanın yanında esnaflık da yapmaya başladı. Bununla birlikte dükkan, ofis ve ev çok azaldı. insanlar bu azalmadan dolayı fiyatlar aşırı derecede arttı. Pandemide duran inşaatlar yeniden başladı, Rusya Ukrayna Savaşı normale dönünce gelenlerden çoğunluğu memleketlerine dönmeye başladı. Bu arada da ofisler ve evler boşalmaya başladı. Şu anda Antalya'da ofis ve kiralık ev bulabiliyoruz. Bir zaman önce kiralık ev de bulamıyor ofis de bulamıyorduk. Bu çoğalmayla birlikte fiyatlar normal seviyelerine geldi. Bu öncekinden zaten çok yüksekti, balondu bunlar. Bulunmadığı için karaborsa gibi oldu. Fiyatlar insanları yüksek tuttu. Şimdi boşalınca kiracı bulamayınca fiyatlar normal seviyesine geldi" diye konuştu.

"Balon patladı"

Fiyatların çok da düşük olmadığını, normal seviyelerde olduğunu dile getiren Çağlar, "Yerine göre fiyat ve dükkanlar değişiyordu. Denize sıfır yerlerin fiyatları hala düşük değil. Ama diğer yerlerde bir nebzede olsa düşüş oldu. Yüzde 10-15 arası bir gerileme oldu. Yani normal seviyesine geldi. Bundan sonra düşer mi? Düşmez. Enflasyona göre normal seviyelerde devam eder. Yıllardır esnaflık yapıyorum, iki üç yıldır olan bir fiyat ömrümde görmedim. Böyle bir fiyat yoktu zaten. Bu tamamen pandemi döneminde olmasından dolayı insanların birazcık fırsatçılığından dolayı, birazcık Rusya Savaşı'ndan, birazcık Antalya'mıza çok fazla göçten dolayı, talebin çok fazlasından dolayı fiyatları tabiri caizse şişirdiler. Ama şimdi ne oldu? Düştü. O dönemde ev fiyatlarının balın gibi şiştiğini söyledim. Evlerdeki gibi dükkan fiyatlarındaki balonda patladı, normal seviyesine geldi. Fiyat olması gereken yere geldi. Bugün 10 binden 250 bin liraya kadar yerine büyüklüğüne göre fiyatlar var. Bu şekilde fiyatlar devam edecektir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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