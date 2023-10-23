Antalya'da İncir Hasadı Son Buldu

Antalya'da bu yıl incir hasadında beklenen artış gerçekleşmedi ve hava şartları nedeniyle rekoltede düşüş yaşandı. Kilogram fiyatları ise 60 TL'ye kadar yükseldi.

Antalya'da yaklaşık 45 gün önce başlayan incir hasadı, yüksek rakımlı bahçelerdeki son incirlerin de hasat edilmesi ile sona erdi. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla rekoltede artış beklerken, hava şartları nedeni ile rekoltede yüzde 50 düşüş yaşandı. Düşük rekolte sebebiyle de kilogram fiyatları 60 TL'ye kadar yükseldi.

İncir üreticileri ise bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla rekoltede artış beklerken, hava şartları nedeni ile rekoltede yüzde 50 düşüş yaşandığına dikkat çekti.

İncir üreticisi Mesut Şanlı, 2023 Bursa siyah incir hasadına ilkbahardaki yağışlardan dolayı sezona 20 gün gecikmeli başladıklarını ve bu yıl hasadı bitirdiklerini söyledi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle geçen yıla göre bu yıl rekoltede düşüş olduğunu söyleyen Şanlı, "Bahar yağmurları çok iyi gitmişti. Fakat sonradan hava kurak gidince sıcaklardan dolayı incirlerimizin yarısı döküldü. Hasatta yüzde elli oranında düşüş oldu. Ağaçlarda incir seyrek olmasından dolayı ise bu yıl kalite, geçen yıla göre daha yüksek oldu" dedi.

"8 tanesi tanesi 1 kilogram, kilosu ise 40-60 TL arasında satıldı"

Bursa siyah incir hasadının sonuna geldiklerini ve hasadın yaklaşık 45 gün sürdüğünü söyleyen Şanlı, "Bu yılda hasadımızın sonuna geldik. Bu yıl 20 ton hasat bekliyorduk. Fakat 10 tonda kaldık. Bahar yağmurları oldukça fazla yağdı. Daha sonra kurak geçti. Kurak gidince incirlerimiz yarı yarıya döküldü. Tabii ki rekolte de yarı yarıya düştü. Fakat kalite olarak yüksek oldu. Bizim ürünlerimiz lezzet olarak çok güzel. Bu yıl artık böyle oldu. Bereket versin. Bu sezonu da böyle geçirmiş olduk. İncirimizi doğal ortamda yetiştiriyoruz. Kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Doğal hayvan gübresi veriyoruz. İncir bahçesinin 800 rakımda olmasından dolayı incirlerimiz hem dayanıklı, hem de ayrı bir lezzet ve tat oranı çok yüksek. Bursa siyah incirimizin 8 tanesi ortalama bir kilogram geliyor. İncirlerimiz bu yıl 40-60 lira arasında pazar buldu " şeklinde konuştu.

İncir üreticilerinden Musa Özen, "İncirlerimiz geçen yıla göre hava şartlarından dolayı bir kısmı döküldü. İncir hasadımız geçen yıla göre rekoltede düşüş oldu. Bu yıl 20 ton civarında incir alacaktık fakat hava şartları nedeniyle yarı yarıya düştü. Fakat İncirimizin kalitesi ise oldukça yüksek oldu" diye konuştu.

"40 ile 60 lira arasında satıldı"

Ürünlü köyünün en büyük incir bahçesine sahip Şenol Yavuz ise "Bu yıl hasadımıza geçen yıla göre hava şartlarından dolayı geç başladık. Rekoltede bu yıl yüzde elli oranında artış bekliyorduk. Fakat havaların aşırı sıcak gitmesi nedeniyle ürünlerimizin yarısı döküldü. Yüzde 50 oranında artış beklerken yüzde 50 düşüş oldu. İncirin kalitesi ise önceki yıllara göre daha iyi oldu. Pazarlama sorunumuz zaten hiçbir zaman olmuyor. Çünkü Antalya halinde yaş sebze ve meyve komisyonculuğu, hem de ihracat yapıyoruz. Ürünler toplandığında gece Antalya'ya gönderip, sıcağı sıcağına müşterilerimize verdik. Bu yıl ise ürünlerin boylarına göre 1 kilogramını 40 ila 60 liradan toptan sattık" diye konuştu. - ANTALYA