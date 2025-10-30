Haberler

Antalya'da İki Uluslararası Fuar 6 Ocak'ta Başlıyor

Güncelleme:
36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 6-9 Ocak tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek. Sektör profesyonellerini buluşturacak bu organizasyon, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Antalya'da düzenlenen "36. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Anfaş Hotel Equipment)" ile "32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Anfaş Food Product)", 6 Ocak'ta kapılarını açacak.

Fuarlar, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) ev sahipliğinde, TT Global Fuarcılık işbirliğiyle ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 6-9 Ocak'ta sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Türkiye'nin köklü iki ihtisas fuarı, konaklama ve ağırlama ekipmanları sektörü ile gıda ve içecek sektörlerinin tedarik zincirini ortak platformda buluşturacak.

Otel, restoran, kafe, zincir market ve catering profesyonelleri, misafir deneyimini oluşturan unsurları aynı çatı altında keşfetme imkanı yakalayacak. Endüstriyel mutfak ve konaklama ekipmanlarından iç tasarım çözümlerine, gıda ve içecek ürünlerinden soğuk zincir, lojistik ve ambalaj teknolojilerine uzanan kapsamlı ürün ve hizmet ekosistemi, dört gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Organizasyonla ulusal ve uluslararası satın almacılar, yatırımcılar, otel ve restoran zincirleri ile tedarikçiler arasında güçlü ticaret köprülerinin kurulması hedefleniyor.

TT Global Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, yaptığı açıklamada, fuarların Türkiye turizmi ve ilgili sektörler için stratejik platform oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
