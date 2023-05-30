Antalya'da İhracat Yüzde 2,3 Azaldı, İthalat Yüzde 41,8 Arttı

Antalya'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 238,4 milyon dolar, ithalat yüzde 41,8 artarak 177,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Antalya'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 238,4 milyon dolar, ithalat yüzde 41,8 artarak 177,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ihracat yüzde 3,0 azalırken ithalat yüzde 7,1 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 17,2 azalırken ithalat yüzde 3,0 arttı. Enerji ürünleri ve nakdi olmayan altın hariç ihracat, 2023 Nisan ayında yüzde 17,2 azalarak 21 milyar 807 milyon dolardan, 18 milyar 50 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret hacmi yüzde 7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolar olarak gerçekleşti

Nisan ayında enerji ürünleri ve nakdi olmayan altın hariç ithalat yüzde 3,0 artarak 21 milyar 219 milyon dolardan, 21 milyar 865 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve nakdi olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 3 milyar 815 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,2 azalarak 39 milyar 914 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,6 oldu.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 590 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 163 milyon dolar ile ABD, 970 milyon dolar ile Irak, 954 milyon dolar ile İtalya, 945 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 115 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 751 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 177 milyon dolar ile İtalya, 3 milyar 943 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 3 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 17 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 136 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 482 milyon dolar ile İsviçre, 8 milyar 757 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 821 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.

Antalya'da Genel Ticaret Sistemine göre ihracat 2023 yılı Nisan ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 238,4 milyon dolar, ithalat yüzde 41,8 artarak 177,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Isparta'da yüzde 22,8 azalarak 18,9 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 artarak 6,6 milyon dolar, Burdur'da yüzde 24,7 azalarak 16,0 milyon dolar, ithalat yüzde 25,7 artarak 13,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ANTALYA