Antalya'da Güzelyurt Mahallesi'ne Modern Kapalı Pazar Yeri İnşa Edilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu'nun Güzelyurt Mahallesi'ne modern bir kapalı pazar yeri kazandırmak için Antalya Semt Pazarcıları Odası ile protokol imzaladı. Pazarın kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Böcek, 'Esnafımıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu'nun Güzelyurt Mahallesi'ne modern bir kapalı pazar yeri kazandırmak için Antalya Semt Pazarcıları Odası ile protokol imzaladı. Pazarın kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Muhittin Böcek, "Esnafımıza ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, semt ve üretici pazarlarını yeni bir yapıya kavuşturmak, sebze-meyve satışını kaliteli standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun hale getirmek için pazar yerlerinin koşullarını iyileştiriyor. Bu kapsamda, Aksu Güzelyurt Mahallesi'ndeki Çalkaya Kapalı Pazar Yeri inşası için Başkan Böcek ile Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı Metin Bucak arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kayıtlı, 1/1000 ölçekli imar planında pazar yeri olarak planlanan Aksu Güzelyurt Mahallesi 14980 ada 5 parsel numaralı taşınmazda modern bir pazar yeri inşa edilecek.

Böcek, imza töreninde, "Aksu'nun en büyük pazarı olacak inşallah. 80 gün gibi kısa bir zamanda inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Aksulu hemşerilerimize, odamıza, pazarcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Pazar alışverişini daha hijyenik, sağlıklı ve modern koşullarda yapılmasına imkan sağlayacak yeni pazar yerlerimizi Antalya'mıza kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.