Antalya'da Galericilik Belgesi Töreni Düzenlendi

Antalya Manavgat'ta, Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu (Galericilik) Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavında başarılı olan katılımcılar düzenlenen törenle belgelerini aldı.

MATSO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM) AŞ iş birliği ile "Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavları düzenlendi. Yazılı ve sözlü olarak gerçekleşen sınavlarda başarılı olan katılımcılara belgeleri Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasında (MATSO) düzenlenen törenle verildi. MATSO binasında gerçekleşen törende belgeler MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör tarafından komite yetkilileri ile birlikte takdim edildi.

Törende konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, mesleki yeterlilik belgelerinin önemine değinerek sektörlerde eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından yürütülmesinin sektörlerde kaliteyi artırdığını söyledi. Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Sorumlusu (Galericilik) Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi alan katılımcılara meslek hayatlarında başarılar dileyen Başkan Güngör, "Galericilik mesleği faaliyetlerini yürüten kişilerin bu işi yapmaya yetkili ve yeterli kişiler olup olmadığını göstermektedir. Siz değerli üyelerimiz sınavları başarı ile geçerek bu belgeleri almaya hak kazandınız. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA