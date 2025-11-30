Antalya'da Futbol Takımlarının Kış Kamp Talepleri Yüzde 15 Artış Gösterdi

Türkiye Spor Turizmi Birliği (TSTB) Başkanı Nida Kiraz, Antalya'da futbol takımlarının kış kampı taleplerinde yaklaşık yüzde 15 artış yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen spor turizmi merkezlerinden Antalya, kış sezonuna futbol takımlarının yoğun kamp talepleriyle giriyor.

Ocak-mart dönemini kapsayan hazırlık sürecinde kentteki spor tesisleri ve oteller şimdiden yüksek doluluk oranlarına ulaşırken, geçen yıl 1300 olan kamp sayısının bu sezon 1500'e çıkması bekleniyor.

Akdeniz ikliminin sağladığı avantaj, FIFA kriterlerine uygun sahalar ve tesislerin sunduğu teknik imkanlar, Antalya'yı hem Türkiye'den hem de yurt dışından gelen futbol takımları için vazgeçilmez bir kamp destinasyonu haline getiriyor. Artan talep, turizmin düşük sezonda da canlı kalmasına katkı sağlıyor.

"Bu sezon 1500 kamp organizasyonu gerçekleştireceğiz"

TSTB Başkanı Nida Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok ülkeden futbol takımının kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Kentte futbol turizmi için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirten Kiraz, "Antalya'da 2024-2025 sezonu için 1300 takım kamp yapmıştı. Özellikle 15 Ocak ile şubat sonuna kadar olan dönemde futbol takımlarının talebinin arttığını görüyoruz. Bu sezon yüzde 15 civarında bir artışla 1500 kamp organizasyonu gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu yıl maç takviminin yoğunluğu nedeniyle Türkiye liglerinden de ciddi bir talep oluştuğunu vurgulayan Kiraz, aralık ayının sonundan 20 Ocak'a kadar Türkiye liglerinden kamp sorgulamalarında artış yaşandığına dikkat çekti.

Doğu Avrupa ve BDT ülkelerinden yoğun ilgi

Kamp taleplerinde özellikle Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin öne çıktığını ifade eden Kiraz, şöyle konuştu:

"Bu sene özellikle Doğu Avrupa takımlarından ilginin arttığını görüyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gelen takım sayılarının devam ettiğini görüyoruz. Ufak büyümelerle birlikte özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'den alt lig takımlarını yeniden almaya başladık. Bu bizim için bir artı. İIlerleyen dönemlerde daha üst liglerden takımlarının geleceğini öngörüyoruz. Bunu futbol turizmi adına ümit verici bir hareketlilik olarak görüyoruz."

Ağırlıklı olarak futbol turizminin yüzde 80'ini yabancı takımların oluşturduğunu anlatan Kiraz, özellikle BDT ülkelerinde devre aralarının uzun olması dolayısıyla 2-3 aşamalı kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Kiraz, profesyonel takımların yanı sıra son yıllarda genç takım ve özellikle bayan futbol takımlarından da yoğun talep görmeye başladıklarını söyledi.

Ekonomik katkı giderek artıyor

Kiraz, kamp döneminin turizmin kış sezonunda da aktif kalmasını sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Antalya, geçen yıl futbol turizminde 100 milyon avro civarında bir değer yarattı. Bu seneki değerin 150 milyon avro civarında olmasını öngörüyoruz. Spor turizmi hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de kışın özellikle turizm bölgesindeki otellerimizin ve tesislerin faaliyet göstermesine olanak sağlıyor. Bu yüzden otellerimizin istihdamının devamlılığı açısından spor turizmini çok önemli buluyoruz. Kamp dönemindeki doluluklarımız yüzde 99 civarında. Özellikle 15 Ocak ile şubat sonuna kadar olan dönemde ciddi şekilde spor sahalarımız ve alanlarımız dolmuş durumda."

Antalya'nın yıllardır futbol turizmine hizmet verdiğini, otel ve spor tesisi yatırımcılarının çok deneyimli olduğunu ve sahaların yüzde 85'inin uluslararası standartlarda olduğunu belirten Kiraz, hazırlık maçları ve kamp yapılan sahaların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisanslanması için dernek olarak başvuracaklarını dile getirdi.