Antalya'da E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı Düzenlendi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğinde firmalara yönelik "Oniki E-Ticaret ve E-İhracat" konferansı düzenlendi.

ATSO Başkanı Ali Bahar, şehir merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen konferansta, Antalya ticaretinde son yıllarda dijitalleşmenin ivme kazandığını söyledi.

Şehirdeki işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak daha verimli ve rekabetçi hale gelebileceklerinin daha da farkına vardığını belirten Bahar, "Antalya teknoloji kullanımında internet, akıllı telefon, sosyal medya ve e-ticaret kullanıcı oranlarında Türkiye ortalamasının üstünde. Şehrimizin teknoloji kullanımındaki bu oranlarda genç ve eğitimli nüfus önemli bir rol oynuyor. Tabii bu durum şehrin ekonomik gelişimi ve rekabet gücünün artmasına da etkili olmakta." diye konuştu.

Bahar, cari açıkla mücadelede e-ticaret ve e-ihracatın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Programda, katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat uygulamaları anlatıldı, ikili görüşmeler yapıldı.