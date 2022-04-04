Antalya'da düzenlenen 25. Hasyurt Tarım Fuarı 11 Mayıs'ta açılacak

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen Hasyurt Ulusal Tarım Fuarı 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye hizmet binasında, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kalkınma projelerini desteklediklerini söyledi.

Hasyurt Tarım Fuarı'nın bu alanda Türkiye'nin ilki olma özelliği taşıdığını dile getiren Böcek, çiftçiyi ve üreticiyi desteklediklerini kaydetti. Başkan Muhittin Böcek, bu anlamda Hasyurt Ulusal Tarım Fuarı'nın 7 yıl aradan sonra 25. kez düzenlenecek olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Antalya'yı "tarımın da başkenti" olarak niteleyen Böcek, "Antalya'mızda ulusal ve uluslararası alanda tarım sektöründeki paydaşların bir araya gelmesini, tarımsal kalkınmaya ivme kazandıran fuarlarının düzenlenmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hasyurt Tarım Fuarı uluslararası bir fuar olmayı hak ediyor"

Türkiye'de örtü altı yetiştiriciliğinde ilk sırada olan Antalya'nın tarımda Türkiye'nin yüzde 50'ye yakın ihtiyacını karşıladığını kaydeden Böcek, şöyle konuştu:

"Batı Akdeniz kuşağında bulunan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş bölgelerinde kayıtlı olarak üretim yapan 30 bin üzerinde çiftçimiz var. Bu bölgede yıllık 3,5 milyar liraya karşılık gelen 2,5 milyon ton sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Özellikle kış aylarında Türkiye'nin sebze ihtiyacının yüzde 40'ı Batı Akdeniz kuşağında bulunan bu verimli topraklardan karşılanmaktadır. Tarımda böylesine önemli bir potansiyele sahip olan Bazı Akdeniz bölgesini kapsayan Hasyurt Tarım Fuarı'nı 25. kez düzenleniyor olması da bu nedenle bir tesadüf değildi. Geçmişten gelen tecrübesiyle Hasyurt Tarım Fuarı uluslararası bir fuar olmayı hak ediyor."

"Fuarlar sektörlerin kalkınması için itici güçtür"

ATB Başkanı Ali Çandır da kentte 3,5 milyon dekarlık alanda tarım yapıldığını ve tarım alanlarının yüzde 29'unun Demre, Elmalı, Finike, Kaş ve Kumluca ilçelerinde bulunduğunu kaydetti.

Aradan geçen 7 yılın ardından kaybolan bir değer olan tarım fuarını yeniden canlandıracaklarını aktaran Çandır, "Ülkemizin ilk tarım fuarı özelliğine de sahip olan fuarımızı 'Eski yerinde yeni yüzüyle' sloganıyla 25. kez düzenleyeceğiz. Fuarlar sektörlerimizin kalkınmadaki itici gücüdür. Fuarlar, üretimin ekonomiye kazandırılmasında anahtardır." şeklinde konuştu.

Çandır, fuarda yüz yüze, hibrit ve çevrim içi toplantıların yanı sıra uzman katılımcılar ve etkinliklerle içeriği dolu 5 gün planlandığını belirtti.

Antalya İl Tarım Müdürü Karaca ise fuara sadece Antalya'daki ilçelerin değil çevre illerden de katılım olacağını bildirdi.

Kentte 360 bin hektara yakın tarım arazisinin olduğunu vurgulayan Karaca, "360 bin hektar tarım arazisinde özellikle örtü altında ülkemizde ilk sıradayız. Bu önemli tarımsal potansiyelle ilimizde bu tür etkinliklerin yapılması bizim için oldukça önemli." diye konuştu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de fuarının tekrar düzenleniyor olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.