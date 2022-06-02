Antalya'da domates çiftçinin yüzünü güldürdü - Haberler

Antalya'da domates miktar endeksi yıllık yüzde 5.06 azalırken fiyat endeksi yüzde 288.03 arttı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 15.69, fiyat endeksi ise yüzde 169.64 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 27.39 fiyat endeksi ise yüzde 88.19 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Mayıs ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2022 Mayıs ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Mayıs ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 8.14, sebzede yüzde 25.38 meyvede ise yüzde 175.57 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 5.06 azalırken, sebzede yüzde 15.69 ve meyvede ise yüzde 27.39 artış kaydetti. Mayıs ayında miktar ve fiyat endekslerindeki yıllık değişimler, domateste, sebzede ve meyvede fiyat bakımından son 7 yılın rekorunu kırarken, miktar bakımından ortalamada seyretti.

Domateste yüzde 288 artış

Mayıs ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 288.03 olarak gerçekleşti. Miktardaki kısmi azalışa karşılık fiyat değişimi rekor olarak endekse yansıdı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim ise yüzde 169.64 olarak gerçekleşti. Sebzenin domatesten daha düşük kalması, miktar endeksindeki yüzde 16'ya yakın artış sayesinde oldu. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 88.19 olarak gerçekleşirken, meyvedeki nispi düşük fiyat artışı işlem miktarındaki yüzde 28'e yakın artış sayesinde oldu. Mayıs ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ise domateste, sebzede ve meyvede son 4 yılın ortalamalarında seyretti. Bunun istisnası meyve miktar endeksindeki aylık rekor artışında yaşandı.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 8.14 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksi aylık yüzde 17.79 azaldı. Son 4 yılın Mayıs ayları endekslerinde miktarda ortalama artış ve fiyatta ise en sınırlı düşüş yaşandı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 25.38 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 42.41 azaldı. Son 4 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler ortalama civarında gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Mayıs ayında yüzde 175.57 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 28.33 azaldı. Son 4 yılın Mayıs ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda rekor artış ve fiyatta ise ortalama düşüş olarak gerçekleşti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi