Antalya'da bayram tatiline yağmur engeli

Ramazan Bayramı'nda iç turizmde hareketliliğin beklendiği Antalya'da, olumsuz hava şartları son dakika satışlarına engel oldu. Bazı tatilciler rotalarını başka yerlere kırarken, iç piyasadan umduğunu bulamayan turizmciler yurt dışından gelen satışlarla bir nebze moral buldu. Turizmci Hamit Kuk, "Kimse yağmurda tatile çıkmıyor. Yağıştan dolayı son dakika satışları neredeyse hiç olmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı tatilini kamu çalışanları için 9 güne uzattığını açıklamasının ardından iç turizmde hareketlilik beklenen Antalya'daki artışa yağış engel oldu. Bayram öncesi güneşli havanın hakim olduğu kent için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarılarının ardından, beklenen son dakika randevuları istenileni veremedi. Neredeyse yok denilecek kadar az olan son dakika rezervasyonlarından çok az sayıda kısmı da iptal edildi. İç piyasadan umduğunu bulamayan turizmcilere yurt dışından yapılan satışlar ise bir nebze moral oldu.

"Kimse yağmurda tatile çıkmıyor"

İlk üç günde yurt dışı satışlarıyla birlikte çoğu otelde doluluk oranını yüzde 70 ila 80 bandına ulaştığını kaydeden kentin önemli turizmcilerinden Hamit Kuk, acentelerle gerçekleştirdiği görüşmelerde iç piyasadan talebin oldukça düşük olduğu ve beklediğini bulamadıkları yönünde dönüş sağladıklarını belirtti. Buna sebep olarak kentte 3 gündür süren yağışın etkili olduğuna dikkati çeken Kuk, "Kimse yağmurda tatile çıkmıyor. Bazı otellerle görüşmelerimiz oldu, doluluk beklentileri yüzde 70-80'di ancak bu rakam yurt dışından gelen tatilcilerle gerçekleşmiş. Yağıştan dolayı son dakika satışları neredeyse hiç olmadı" dedi. - ANTALYA