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Antalya'da Alman Turist Sayısında Rekor: 2 Milyon 235 Bin 311 Almanya'dan Geldi

Antalya'da Alman Turist Sayısında Rekor: 2 Milyon 235 Bin 311 Almanya'dan Geldi
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Bu yıl 8 ayda Antalya'ya gelen Alman turist sayısı 2 milyon 235 bin 311'e ulaştı, 2019'un rekoru geçildi. Eylül ve ekim aylarında da yüksek turist bekleniyor.

Bu yıl gelen turist sayısının 13 milyon 500 bini aştığı Antalya, yılın 8 ayında 2 milyon 235 bin 311 Alman ziyaretçiyi ağırladı.

Birçok ülkeden turistlerin tatil için tercih ettiği Antalya'ya, Almanların da ilgisi her yıl artıyor. Antalya'ya, Rusya'dan sonra en fazla turist Almanya'dan geldi.

Turizmde ilk rekor yılı ifade edilen 2019'un 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 1 milyon 697 bin 851 Alman turistin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 235 bin 311 Alman ziyaretçi geldi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla kapanmaların yaşandığı 2020'nin 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 211 bin 118 Alman turist gelirken, 2021'in aynı döneminde 658 bin 749, 2022'de 1 milyon 797 bin 183 Alman Antalya'yı tercih etti.

Turizmde 2019 yılının rekorlarının kırıldığı 2023'te ise 2 milyon 108 bin 817 Alman tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'nın iflası nedeniyle temmuz-ağustostaki duraksamaya rağmen 8 ayda 2 milyon 235 bin 311 Alman turistin geldiği kentte tüm zamanların rekoru kırıldı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, 1 Ocak-26 Eylül döneminde kente gelen yabancı turist sayısının 13 milyon 500 bini aşmasının önemli olduğunu söyledi.

Eylül-ekimde 1 milyon 200 bin Alman turist beklentisi

Almanya pazarının temmuz-ağustosta yavaşlama dönemine girdiğini aktaran Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Almanya pazarı, eylül-ekimde toparlanma sürecine girdi. Eylül-ekim döneminde Antalya'ya gelen Alman turist sayısı 1 milyon 200 bini bulacak. Özellikle ekim ayında çok ciddi şekilde Alman turistin gelmesini bekliyoruz. Ekimde gelen Alman sayısı, sadece o ay için Rus turist sayısını geçebilir. Beklentimiz bu yönde, rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Hem tatil dönemlerine denk geliyor hem de Antalya'da iklim şartları çok uygun. Güz dönemi tatillerini kentimizde geçirecekler."

"Sezonun kasım sonuna kadar uzamasını bekliyoruz"

Kavaloğlu, iklim şartları elverdiği sürece sezonun uzayacağını belirterek, kasım sonuna kadar devam edebileceğini dile getirdi.

Turizmi 12 aya yaymak için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmin her mevsime yayılması için ciddi anlamda desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığının ciddi çalışmaları var. Paydaş bakanlıkların da bu anlamda turizme ve otelcilere destek vermesi gerekiyor. Üzerimize ilave vergi yükünün gelmemesi bizim için çok önemli. Ülkemizin lokomotif sektörüyüz. Ülkemize çok ciddi döviz girdisi sağlıyoruz. Enflasyonist dönemlerde rekabet gücünü elimizde tutabilmemiz için kurun bir miktar yükselmesi bizim için önemli."

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi

Yerel Yönetim Ekonomi Almanya antalya turist Turizm Yaşam Eylül

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