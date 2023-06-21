Antalya'da 4. Etap Raylı Sistem Projesi İhale Aşamasına Geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehir içi trafiğini rahatlatmak için 4. etap raylı sistem projesinin ihale aşamasına geldiğini, 2'si elektrikli olmak üzere 62 yeni otobüs ile toplu taşıma sistemini güçlendirdiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehir içi trafiğini rahatlatmak için 4. etap raylı sistem projesinin ihale aşamasına geldiğini, 2'si elektrikli olmak üzere 62 yeni otobüs ile toplu taşıma sistemini güçlendirdiklerini söyledi.

Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen, Kent İçi Ulaşım Toplantısı'nda konuşan Başkan Böcek, şehir içi ulaşım sistemleri ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Antalya nüfusunun her geçen gün hızla arttığını aktaran Böcek, "2 milyon 688 bin yerleşik nüfusa ek olarak yılda 23,5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyle 25 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Yabancıların vatandaşlık için tercih etmesi ve yaşanan deprem sonrası bu bölgeden yoğun bir göç alınması trafiği de olumsuz etkilemektedir. Son yıllarda Antalya'daki araç sayısı artış yüzdesi de Türkiye ortalamasının üzerindedir." dedi.

Kentte nüfus ve araç sayısının hızla arttığını, bununda trafiği olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Böcek, hazırladıkları yeni projelerle kent içindeki trafiği rahatlatmak istediklerini aktardı.

Sorunları raylı sistem ağını genişleterek ve çalışan otobüs sayısını artırarak çözüme kavuşturacaklarını ifade eden Başkan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Varsak- Müze arası 18 kilometrelik 3. etap raylı sistemi 2021 yılında tamamlayıp hizmete açtık. Konyaaltı-Varsak arası 18 kilometrelik 4. etap raylı sistem projesini ve izinleri alarak yapım ihalesi aşamasına getirdik. Konyaaltı- Lara- Kundu arası 22 kilometrelik 5. etap raylı sistem projemizi tamamlayarak Bakanlığa izin için sunduk. Projelerin tamamlanmasıyla Konyaaltı'ndan Varsak'a uzanan 4. etap raylı sistem hattı Sarısu'dan başlayarak Sakarya Bulvarı'nda 3. etap Varsak hattıyla birleşecek. Antalyaspor Kavşağı'ndan Zeytinköy Kavşağı'na kadar 5,5 kilometre, 30 metre derinlikte yer altından gidecek. 5 tanesi yer altında olmak üzere toplam 20 durak, 6 adet battı çıktı kavşak, 14 adet yaya üst geçidi bu projemizin içinde bulunuyor."

İkisi elektrikli olmak üzere 62 yeni otobüs alarak toplu taşıma sistemini güçlendirdiklerini dile getiren Böcek, otobüslerin çevre dostu, engelli uyumlu ve konforlu olduğunu bildirdi.

Yeni otobüslerle birlikte siyah plakalı 303 otobüsle hizmet vereceklerini kaydeden Böcek, "Ulaşımda 492 esnafımızın otobüsü bulunuyor. 360'ı aktif ve 240'ı çalışıyor. Onlarla da toplantı yapacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza kilometre başı 2,5 lira veriyoruz. Ayda 6,5 milyon liraya yakın esnafa destek veriyoruz. Öğrenci ücreti zam yapmadan devam edecek. Esnafın akaryakıt, maaş ödemeleri gibi giderleri var. Tüm illerde ulaşım büyükşehir belediyelerine ait olmalı." diye konuştu.

Başkan Böcek, ayrıca kent içi trafiği rahatlatmak için 70 kavşakta geometrik düzenlemeler yaptıklarını, Konyaaltı Atatürk Bulvarı üzerinde 5 battı çıktı kavşak projesini hazırladıklarını bunun da 4. etap raylı sistem inşaatı ile birlikte yapılacağını kaydetti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde otobüsleri basın mensuplarına tanıtan Böcek, deneme sürüşü yaptı. Otobüs şoförlerine hayırlı olsun dileğini ileten Başkan Böcek, 11 kadın şoförün de aralarında bulunduğu personel ile toplu fotoğraf çektirdi.