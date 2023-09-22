Antalya'da 30 Bin Gıda İşletmesine 1 Ayda 45 Bin Denetim Yapıldı

Antalya'da 30 bine yakın gıda işletmesine 1 ayda 45 bin denetim yapıldı ve 400'üne eşit tutarda ceza yazıldı. Şok denetimlerde ise ürünler tek tek incelendi.

Antalya'da bulunan 30 bin gıda işletmesine 1 ayda 45 bin denetim gerçekleştirildi, 400'üne çeşitli tutarlarda cezalar yazıldı. Kent merkezindeki zincir markete düzenlenen şok uygulamada ürünler tek tek incelendi.

Turizm kenti Antalya'da 30 bine yakın gıda işletmesi bulunuyor. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlere ek olarak şok denetimler de yapılıyor. Sadece 1 aylık süre içerisinde 30 bin gıda işletmesine 45 bin denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan, uymamakta ısrarcı olan işletmelere ise cezai işlem uygulanıyor. 1 aylık sürede 400 işletmeye 10 bin liradan başlayıp 1 milyon liraya kadar yükselen para cezaları verildi.

SOĞUK ZİNCİRE ÖZELLİKLE DİKKAT EDİLİYOR

Antalya'nın sıcak iklime sahip olması nedeniyle gıda kontrol ekipleri numune alırken özellikle şarküteri ürünlerine dikkat ediyor. Soğuk zincirin bozulup bozulmadığına ve şarküteride muhafaza edilirken ortam ısısının uygunluğu ayrıca kontrol ediliyor. Dolapların 4 derecenin üzerinde olmaması için ölçümlerle kontrol ediliyor. Ürünlerin son kullanım tarihine de ayrıca dikkat edilerek ürünlerden birer örnek alınarak incelenmesi için laboratuvara gönderiliyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Erdem Özmen ve kontrol ekibi, Konyaaltı ilçesindeki zincir marketin şubesinde şok uygulama yaptı. Özmen, kentte ara vermeksizin incelemeler ve şok uygulamalar yaptıklarını belirtti. Ekibin özellikle son kullanım tarihi, ürünlerin muhafaza ediliş şekli gibi kriterleri dikkatlice incelediğini belirten Özmen, 30 bine yakın gıda işletmesi var Antalya'da. 1 aylık sürede 45 bin denetim yaptık. 400 işletmeye cezai işlem uygulandı. 10 bin liradan başlayan cezalar 1 milyonları da geçebiliyor. İşletme halk sağlığını tehdit etmeye devam ederse işletme kalıcı olarak kapatılıyor dedi.