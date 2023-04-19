Antalya'da 1,5 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Antalya'da düzenlenen operasyonda iki iş yerinde, kol saatinden elektronik sigaraya 1 milyon 526 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Antalya'da düzenlenen operasyonda iki iş yerinde, kol saatinden elektronik sigaraya 1 milyon 526 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Antalya'da yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren ve telefon aksesuarı satıldığı belirlenen iki iş yerinde kaçak eşya bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin yakın takibe aldığı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen aramalarda kaçak 413 kol saati, 118 elektronik sigara, 132 elektronik sigara likidini buharlaştırmak için kullanılan ısıtma elemanı, 160 elektronik sigara likidi, 15 paket elektronik sigara tütünü ile 77 akıllı saat, oyun kolu, şarj cihazı ve kulaklık ele geçirildi.

Yakalanan kaçak eşyanın 1 milyon 526 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili iki şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.