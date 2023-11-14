Antalya Büyükşehir Belediyesi Zirai Ambalaj Toplama Otomatlarının Sayısını Arttırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi kapsamında hayata geçirdiği zirai ambalaj toplama otomatlarının sayısını arttırdı.

Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir sorun haline gelen zirai ambalaj atıklarının toplanması ve kontrolü için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çevre Dostu Çiftçi Kart projesi ilgi görmeye devam ediyor. Proje kapsamında zirai ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması amacıyla Kumluca'da daha önce 6 noktaya konulan otomatların sayısı arttırıldı. Kumluca'ya 2, Finike ilçesinde de 3 yeni otomat kullanıma sunuldu.

TOPLAM 5 YENİ OTOMAT

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görevli Çevre Teknikeri Hafize Yılmaz Kökçen, insan ve çevre sağlığı için zararlı olan zirai ilaç atıklarının ayrı toplanması için Çevre Dostu Çiftçi Kart projesinin Kumluca'da başlatıldığını, gelen talep üzerine otomatların sayılarının arttırıldığını belirtti. Kökçen " Kumluca'da toplam 6 adet akıllı otomat konulmuştu, şimdi de 2 adet daha otomat koyarak toplam 8 adete ulaşmış olduk" dedi.

Oldukça ilgi gören projenin Kumluca'nın Finike ilçesinde de başladığını ifade eden Kökçen, "Finike'ye de 3 adet akıllı otomat yerleştirildi. Böylece zirai ilaç atıkların boş ambalaj kutuları geri kazanıma gönderilecek, ikincil hammadde olarak ekonomiye kazandırılacak. Projemizi, Antalya'nın diğer ilçelerinde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek öncülüğünde sürdürülebilir ve sağlıklı çevre odaklı çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Adrasan Mahallesi'ndeki çiftçilerden Ahmet Silahçılar, otomatların kurulmasının bölge için önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Silahçılar, "Ambalaj atıkları zirai kalıntı taşıdığı için çevreye büyük zararları var. Bu projeden önce atıklar çevreye atılıp doğal yaşamı olumsuz etkiliyordu. Proje için Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ederim. Ambalaj atıkları karşılığında toplanan puanlara karşılık verilen ödüller de çiftçilerimize önemli teşvik olacaktır" diye konuştu.

KUMLUCA'DA 8 FİNİKE'DE 3 NOKTAYA OTOMAT

Otomatlar Kumluca'da; Kumluca Ziraat Odası önü, Mavikent Hali, Kumluca Toptancı Hali, Göksu Duran2 Fide Karşı Çaprazı, Kum Mahallesi Muhtarlığı önü, Adrasan Mahalle Muhtarlığı önü, Cumhuriyet Mahallesi A101 önü ve Hacıveliler Cami önünde bulunuyor. Finike'de ise Turunçova Kapalı Pazar Yeri, Sahilkent Toptancı Hali Girişi ve Hasyurt Eski Toptancı Hali'nde zirai ambalaj atıkları otomatları bulunuyor.

PUANLAR ÖDÜLE DÖNÜŞÜYOR

Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi'yle otomatlara atılan her zirai ilaç ambalaj atığı ile çiftçiler puan topluyor. Çiftçiler, bu puanlarla kendilerine yararlı olabilecek ekipmanları ödül olarak kazanıyor, mobil uygulama sayesinde akıllı toplama konteynerlerinin konumunu ve kazandıkları puanları da takip edebiliyor.