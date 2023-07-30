Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası 1 yılda 9 milyon ekmeği Antalyalılarla buluşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası, bir yılda yaklaşık 9 milyon ekmeği Antalyalılar ile buluşturdu. 11 farklı çeşidi bulunan Halk Ekmek, uygun fiyatıyla Antalyalıların tercihi olmayı sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Döşemealtı'nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası, bir yılda yaklaşık 9 milyon ekmeği Antalyalılar ile buluşturdu. 11 farklı çeşidi bulunan Halk Ekmek, uygun fiyatıyla Antalyalıların tercihi olmayı sürdürüyor.

Artan maaliyetler nedeniyle zam gelen ekmek fiyatları karşısında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ucuz, hijyenik ve sağlıklı ekmek yiyebilmeleri için kurduğu Halk Ekmek Fabrikası, üretimini sürdürüyor. Başkan Muhittin Böcek'in "Halkın ekmeği Halk Ekmek" sloganıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası, bir yılda 9 milyon adet ekmek üretimi gerçekleştirdi.

11 FARKLI ÇEŞİT EKMEK ÜRETİLİYOR

Döşemelatı'nda bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada EKDAĞ güvencesiyle normal ekmek, kepekli ekmek, köy ekmeği, tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği, çok tahıllı ekmek, sade roll ekmek, kepekli roll ekmek, sandviç ekmeği, hamburger ekmeği ve Ayvalık ekmeği olmak üzere 11 farklı çeşit ekmek üretiliyor. Halk Ekmek'in en çok tercih edilen çeşitleri ise sırasıyla normal ekmek, kepekli ekmek, köy ekmeği ve tam buğday ekmeği oldu.

EKMEKLER ŞEHRİN 95 FARKLI NOKTASINDA ANTALYALILARLA BULUŞUYOR

Sağlıklı, hijyenik ve güvenilir ortamda üretimi gerçekleştirilen ekmekler şehrin farklı noktalarında bulunan 95 adet Halk Ekmek Büfesi'nde Antalyalılar ile buluşuyor. Kalitesi ve fiyatıyla öne çıkan Halk Ekmek, Antalyalıların tercihi olmaya devam ediyor. Sofraları için Halk Ekmek tercih eden vatandaşlar da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e Halk Ekmek için teşekkür ediyor.