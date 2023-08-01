Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ta Toptancı Hal Projesi'ni Tamamladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Manavgat'ta açılışa hazır hale getirdiği Toptancı Hal Projesi'nde inşaat faaliyetleri tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'a modern bir hal kompleksi kazandırmak için Demirciler Mahallesi'nde 32 bin metrekare alan üzerinde yapımına başladığı Toptancı Hal Kompleksi'nde inşaat faaliyetlerini tamamladı. Toptancı Hal Projesi'nde hal esnafının hazırlıkları tamamlandıktan sonra tesis faaliyetlerine başlayabilecek.

32 bin metrekare toplam alana sahip olan Manavgat Toptancı Hal Kompleksi Projesi'nde, A1 ve A2 blokta 20 adet komisyoncu dükkanı, B1 blokta 12 adet tüccar ardiyesi B2 Blok'ta 20 adet tüccar ardiyesi olacak. İdari binanın zemin katında tuvaletler, elektrik odası, zayıf akım odası, 3 adet işyeri, 4 adet dükkan bulunacak. 1. katta ise yine kadın-erkek tuvaletleri, mutfak, restoran, toplantı salonu, mescit, abdesthane, teknik oda ve 4 adet ofis yer alıyor. Bodrum katta ise hidrofor odası, yangın suyu odası ve kullanım suyu odası bulunacak

Toptancı Hal Projesi'ni yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, "Manavgat'ımızın Demirciler Mahallesinde 32 bin metrekare toplam alana sahip olan büyük ve modern bir Toptancı Hal kompleksi esnafımıza ve çiftçimize kazandırdık. Yakın zamanda hal esnafımız burada faaliyetlerine başlayacak. Daha önceki Toptancı Halimiz eski ve küçüktü. Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatlarını bir bir yerine getiriyoruz. İnşaatın toplam maliyeti yaklaşık 80 milyon TL'yi buldu. Manavgat'ımıza hayırlı olsun" dedi.